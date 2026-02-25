Model Betty Taube wagt 2026 bei "Let's Dance" den Schritt aufs Tanzparkett. Bekannt aus "Germany's next Topmodel", stellt sie sich nun einer ganz neuen Herausforderung. Doch sie ist nicht das erste "GNTM"-Gesicht, das das Tanzfieber packt - diese Models tanzten schon mit.

Mit ihrem Charme und ihrem Model-Talent eroberte Betty Taube (31) 2014 die Herzen der "GNTM"-Zuschauer - jetzt zieht es sie auf eine neue Bühne: "Let's Dance". In der RTL-Show will die 31-Jährige beweisen, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch auf dem Tanzparkett glänzen kann. Damit tritt sie in die Fußstapfen anderer "GNTM"-Stars, die bereits bei der Tanzshow mitmachten - und teils sehr unterschiedliche Resultate erzielten.

Rebecca Mir Für Rebecca Mir (34), "GNTM"-Zweitplatzierte von 2011, brachte "Let's Dance" nicht nur beruflichen Erfolg. 2012 lernte sie in der Tanzshow ihren späteren Ehemann Massimo Sinató (45) kennen. Das Duo landete hinter Magdalena Brzeska und Erich Klann auf dem zweiten Platz, 2015 feierte es seine Traumhochzeit auf Sizilien. 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Seit Anfang 2026 moderiert sie im Wechsel mit Frauke Ludowig die "Exclusiv - Das Starmagazin" (RTL).

Larissa Marolt

Die Österreicherin Larissa Marolt (33) mischte als Siegerin von "Austria's next Topmodel" auch die deutsche Version der Modelshow auf und wurde 2009 Achte. Es folgten weitere TV-Auftritte im deutschen TV, unter anderem nahm sie 2014 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Let's Dance" teil. In der siebten Staffel der Tanzsendung schaffte sie es immerhin auf den vierten Platz. Auch ihr stand Massimo Sinató als Tanzprofi zur Seite.

Barbara Meier

Barbara Meier (39) gewann 2007 die zweite Staffel "Germany's next Topmodel". Danach war das Model in weiteren TV-Shows zu sehen, darunter "Let's Dance". Das Model tanzte 2018 in der elften Staffel mit Sergiu Luca (43). Das Tanzpaar schied zunächst in der fünften Runde aus, kehrte dann aber als Ersatz für den verletzten Kandidaten Jimi Blue Ochsenknecht und Partnerin Renata Lusin in die Show zurück und belegte den dritten Platz. 2023 kehrte sie ins Tanzshow-Universum zurück - als Gast-Jurorin in der österreichischen Version "Dancing Stars".

Alex Mariah Peter

Eine weitere "GNTM"-Siegerin wagte sich aufs Tanzparkett. 2023 trat Alex Mariah Peter (28) an, nachdem sie 2021 die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" gewonnen hatte. Der große Erfolg mit Profi Alexandru Ionel (31) blieb jedoch aus, das Model belegte den letzten Platz und musste die Show als erstes verlassen. "Irgendwie bin ich fast schon ein bisschen erleichtert", erklärte sie nach dem frühen Ausscheiden bei Instagram. Nur für ihren Tanzpartner tat ihr das Aus leid. "Er hat so unglaublich viel drauf."

Weitere Models

Nicht nur Models aus der "GNTM"-Welt nahmen bereits an "Let's Dance" teil. "Sports Illustrated"-Model Kim Riekenberg (31) war 2021 in der 14. Staffel dabei, mit Tanzpartner Pasha Zvychaynyy (34) reichte es jedoch nur für den 13. Platz. Eva Padberg (46), die bereits Ende der 1990er ihre Modelkarriere begann, wurde 2024 Teil von "Let's Dance". Doch auch sie schied mit Paul Lorenz (39) auf dem zwölften Platz aus.