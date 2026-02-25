Model Betty Taube wagt 2026 bei "Let's Dance" den Schritt aufs Tanzparkett. Bekannt aus "Germany's next Topmodel", stellt sie sich nun einer ganz neuen Herausforderung. Doch sie ist nicht das erste "GNTM"-Gesicht, das das Tanzfieber packt - diese Models tanzten schon mit.
Mit ihrem Charme und ihrem Model-Talent eroberte Betty Taube (31) 2014 die Herzen der "GNTM"-Zuschauer - jetzt zieht es sie auf eine neue Bühne: "Let's Dance". In der RTL-Show will die 31-Jährige beweisen, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch auf dem Tanzparkett glänzen kann. Damit tritt sie in die Fußstapfen anderer "GNTM"-Stars, die bereits bei der Tanzshow mitmachten - und teils sehr unterschiedliche Resultate erzielten.