19. Staffel ab 23. Januar: Die skurrilsten Dschungelcamp-Luxusartikel aller Staffeln

Von Bräunungsspray bis zu einem Longboard - einige Luxusartikel der Dschungelcamp-Stars sorgten in den vergangenen Staffeln für Kopfschütteln und Lacher.

Zwei persönliche Luxusartikel dürfen die Promis traditionell mit ins Dschungelcamp nehmen - und Jahr für Jahr beweisen sie dabei eine erstaunliche Mischung aus Eitelkeit, Humor und purem Überlebensinstinkt. Während manche mit Lippenbalsam oder einem Kopfkissen auf Nummer sicher gehen, sorgen andere mit Kuscheltieren oder ungewöhnlichen Beautyprodukten für Kultmomente. Zwischen praktischen Helfern und totalem Nonsens: Diese Luxusartikel bleiben unvergessen.

Praktische Helfer und ungewöhnliche Erinnerungen an zu Hause Yeliz Koc, die im vergangenen Jahr bereits als Elftplatzierte das Camp verlassen musste, setzte unter anderem auf einen praktischen Helfer: Sie nahm eine knallpinke "Urinella" mit, damit sie im Stehen Pinkeln konnte. Denn die Toilette war eine große Herausforderung, wie sie nach ihrem Auszug spot on news verriet. "Da sind einfach Riesenspinnen drin und man möchte sich ungern hinsetzen. Am Anfang hat mir meine Urinella auf jeden Fall sehr gut geholfen. Aber ich bin dann auch von Tag zu Tag mutiger geworden."

2024 waren es Twenty4Tim, Anya Elsner und Mike Heiter, die mit ihren Beauty- und Styling-Produkten für Aufsehen sorgten. Der Content Creator nahm Henna-Creme mit, die "GNTM"-Kandidatin eine Wimpernzange und der Reality-Kandidat einen Haarreif. Schauspieler Heinz Hoenig hatte als ungewöhnlichen Glücksbringer eine Schnullerkette dabei.

Im Allstars-Ableger des Dschungelcamps konnte Gigi Birofio im Sommer 2024 nicht ohne sein Bräunungsspray sein. David Ortega nahm eine Deutschland- und eine Spanienflagge mit und der sonst so taffe Thorsten "Kasalla" Legat ging mit seinem Lippenpflegestift für seine empfindlichen Lippen erneut ins Camp. Allstar Winfried Glatzeder verzichtete auf seinem "Weg der Selbstfindung" gleich komplett auf Luxusartikel.

2023 nahm Markus Mörl einen ungewöhnlichen Gegenstand mit in den Dschungel. Seine Frau hat dem NDW-Sänger eine Handy-Attrappe mitgegeben. So sollte sich der smartphonesüchtige Musiker langsam entwöhnen. Im selben Jahr sorgte Papis Loveday mit seiner Stoffschlange Renata als Begleitung für Aufsehen. 2020 wurde die Ansteckblume zum Begleiter von Trödelhändler Markus Reinecke: "Ich nehme meine Lieblingsblume, die ich immer an meinem Superhändler-Hemd trage, mit. Die Blume bringt mich jetzt nicht weiter, aber die ist für mich sowas wie ein kleiner Glücksbringer."

Ein Sportgerät und Schmuggelware

Matthias Mangiapane hatte 2018 ebenfalls ein emotionales Accessoire mit dabei. Der Realitystar trug eine Kette als Talisman, in dem ein Teil der Asche seiner Schwiegermutter eingearbeitet war. Aber nicht Mangiapane, sondern Ex-Fußball-Star Ansgar Brinkmann hatte 2018 den ungewöhnlichsten Dschungel-Begleiter: Er klemmte sich ein Longboard unter den Arm und erklärte RTL: "Ich habe einmal mein Longboard dabei, obwohl viele meiner Freunde gesagt haben, ein Longboard im Dschungel macht wirklich keinen Sinn. Aber dieses Longboard ist für mich sehr emotional besetzt, und immer, wenn ich trübe Gedanken habe, brauche ich es nur anzuschauen und die Regenwolken sind weg."

Sänger und Ex-"DSDS"-Kandidat Daniele Negroni hatte ebenfalls 2018 einen besonderen Luxusartikel an Bord: eine goldene Glitzer-Klobrille: "Meine goldene Glitzer-Klobrille zeigt, wer die größte Klappe im Camp hat. Ich hoffe, die verschafft mir zudem erleuchtende Sitzungen!" Eine Frischhaltedose und eine getönte Tagescreme waren 2017 für Hanka Rackwitz essenziell: "Mit der Creme möchte ich im Dschungel gut aussehen. Die Frischhaltedose ist ein Stück Heimat für mich. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen irre. Alles, was da reinkommt, ist für mich wieder clean."

2014 hatte Dschungelkönigin Melanie Müller mit Kuschel-Maus und Make-up eher Gewöhnliches im Gepäck. Doch es stellte sich heraus, dass die Sängerin auch pikante Schmuggelware bei sich hatte: Liebeskugeln sollten ihr die Zeit im Camp angenehmer gestalten.

Und auch vor rund 15 Jahren sorgten die Promi-Camper mit ihren "Luxusgegenständen" bereits für Aufsehen. 2012 wählte Erotikmodel Micaela Schäfer pinke Nippel-Pasties als Mitbringsel. "Ich fand die irgendwie ganz witzig und sie erinnern mich auch an meinen Job", erklärte sie RTL. Mitstreiterin Ramona Leiß wählte im selben Jahr einen Schlafanzug, um im Campleben bestehen zu können. "Es gab noch nie jemanden, der einen Schlafanzug mitgenommen hat. Aber irgendwann muss mal das erste Mal sein", sagte sie dazu.

2011 durften ebenso einige Kuriositäten mit in den Dschungel: dazu gehörten die Kopfstandbank von Schauspieler Rainer Langhans, das Quietsche-Entchen von Wedding Planner Frank Matthée oder Zylinder und Stoffaffe von Schauspieler Peer Kusmagk. Letzterem brachten die beiden Mitbringsel Glück, er gewann die Show.