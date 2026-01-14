19. Staffel ab 23. Januar: Die skurrilsten Dschungelcamp-Luxusartikel aller Staffeln

Von Bräunungsspray bis zu einem Longboard - einige Luxusartikel der Dschungelcamp-Stars sorgten in den vergangenen Staffeln für Kopfschütteln und Lacher.
Zwei persönliche Luxusartikel dürfen die Promis traditionell mit ins Dschungelcamp nehmen - und Jahr für Jahr beweisen sie dabei eine erstaunliche Mischung aus Eitelkeit, Humor und purem Überlebensinstinkt. Während manche mit Lippenbalsam oder einem Kopfkissen auf Nummer sicher gehen, sorgen andere mit Kuscheltieren oder ungewöhnlichen Beautyprodukten für Kultmomente. Zwischen praktischen Helfern und totalem Nonsens: Diese Luxusartikel bleiben unvergessen.