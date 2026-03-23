Verlassene Kinder, Lernlücken und bittere Armut: Rebecca Friederich aus dem Rems-Murr-Kreis arbeitet mit benachteiligten Kindern und macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südafrika.
Wenn Rebecca Friederich morgens das Haus verlässt, dauert der Weg zur Arbeit nur wenige Minuten. Links und rechts stehen zunächst ganz normale Häuser. Doch nur wenige Schritte weiter beginnt eine ganz andere Welt: Das Township – eine Siedlung am Rand von Gqeberha, dem ehemaligen Port Elizabeth, in der viele Kinder in großer Armut aufwachsen. Neben einfachen Häusern stehen dort auch Wellblechhütten, in denen oft mehrere Menschen auf engstem Raum zusammenleben.