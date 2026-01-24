Mit deutlichem Abstand holte sich RTL mit seinem Dschungelcamp den Tagessieg beim Zielpublikum. Ob das mit einem ganz bestimmten Camper zu tun hatte?
Am Freitagabend startete die 19. Staffel des Trash-TV-Flaggschiffs "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Beim Zielpublikum der 14- bis 49-Jährigen weckte der Auftakt großes Interesse, wie die AGF Videoforschung vermeldet. Demnach sammelte das Dschungelcamp, das zur Primetime ausgestrahlt wurde, 37,5 Prozent des Marktanteils, was rund 1,7 Millionen Zuschauer bedeutete. Und selbst die anschließende Show "Die Stunde danach" kam noch auf 28,2 Prozent (0,62 Millionen Zuschauer).