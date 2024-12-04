1812 gab es in Deutschland erste „Pralins von Chokolade“

Bislang galt die Erfindung der Kakaobutterpresse im Jahr 1828 als Geburtsstunde der essbaren Schokolade. Nun hat eine Wissenschaftlerin einen früheren Beleg gefunden – und zwar in Briefen der Gebrüder Grimm.
Als Geburtsstunde der Essschokolade gilt bislang das Jahr 1828, in dem der Niederländer Coenraad Johannes van Houten die Kakaobutterpresse erfand. Nun gibt es aber Hinweise, dass die beliebte Süßspeise hierzulande schon einige Jahre früher bekannt war. Einen Beleg dafür fand eine Wissenschaftlerin der Universität Kassel in Briefen der Gebrüder Grimm, wie die Hochschule jetzt mitgeteilt hat.