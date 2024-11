18 Ü60-Frauen kämpfen auf Kreta um ihn: Golden Bachelor bei RTL: Franz Stärk ist der erste Ü70-Rosenkavalier

(ili/spot) 15.11.2024 - 09:50 Uhr , aktualisiert am 15.11.2024 - 09:50 Uhr

1 Franz Stärk ist der erste "Golden Bachelor". Foto: RTL / Stephan Pick

RTL gibt den ersten "Golden Bachelor" bekannt: Mit 73 Jahren will Franz Stärk im Fernsehen die große Liebe finden. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als stellvertretender Direktor einer Gesamtschule.











Der erste "Golden Bachelor" geht bei RTL an den Start: Franz Stärk (73) wird als Ü70-Rosenkavalier die große Liebe im Fernsehen suchen. Schon ab dem 3. Dezember können die Fans ihm in neun Folgen bei RTL+ dabei zusehen. 2025 läuft die erste deutsche Staffel von "Golden Bachelor" auch bei RTL im TV, wie der Sender am Freitag bekanntgab.

Franz Stärk, um dessen Herz 18 Ü60-Kandidatinnen auf der griechischen Insel Kreta kämpfen werden, ist voller Vorfreude: "Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter sowas aufgelegt wird", sagt er. Lesen Sie auch "Dürfen wir vorstellen: Der erste Golden Bachelor Deutschlands Franz Stärk. Franz leitet eine neue Ära der Rosen-Romantik ein und eins steht fest: Liebe kennt kein Alter!", mit diesen Worten präsentiert der Sender den Liebessuchenden auf Instagram. Die Kommentare geben RTL mit dem neuen Format recht: "Wow, darauf freue ich mich. Er sieht sehr authentisch und sympathisch aus!", schwärmt eine Followerin. "Ich freue mich so auf Romantik und mal kein Fake Trash", schreibt eine andere. Dass dieser Rosenkavalier tatsächlich kein Fake ist, könnte dieser Kommentar bestätigen: "Einfach verrückt, wenn du plötzlich deinen ehemaligen Musiklehrer beim Bachelor siehst. Aber cool." Das ist der Ü70-Rosenkavalier Franz Stärk kam am 5. März 1951 in Damme zur Welt. Er ist geschieden, hat zwei Söhne und Enkelkinder. Er lebt nach wie vor in seinem Geburtsort im niedersächsischen Landkreis Vechta. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als stellvertretender Direktor einer Gesamtschule. Single ist Stärk seit zwölf Jahren. Was seine potentielle neue Partnerin vielleicht interessieren dürfte: Als Hobbys nennt er "Musik, Radfahren, Kochen und Golfen". Musikalisch kann er sich besonders für "Lateinamerikanisch und alte jazzige Schlager" begeistern. Seine beiden Lieblingsfilme sind "Die Brücken am Fluss" (1995) und "Eine Frage der Ehre" (1992). Und Franz Stärks Lebensmotto lautet: "Lachen ist tanzende Atmung."