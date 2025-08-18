18. Staffel ab 25. August bei VOX: Die Höhle der Löwen: Lena Gercke und Christian Miele als Gast-Löwen

In der Herbst-Staffel "Die Höhle der Löwen" feiert nicht nur Frank Thelen sein vollwertiges Comeback als Investor. Mit Lena Gercke und Christian Miele wirken auch zwei neue Gast-Löwen in jeweils einer Folge mit.
Die 18. Staffel der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" startet am 25. August (montags, 20:15 Uhr, VOX sowie jeweils eine Woche vorab bei RTL+). In den Herbst-Folgen bekommen die Investoren Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Frank Thelen Verstärkung von zwei Gast-Löwen. Lena Gercke (37) wird in der vierten Folge am 15. September im TV zu sehen sein, Christian Miele in der achten und letzten Folge am 20. Oktober. Das teilte der Sender am 18. August mit.