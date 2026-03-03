Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby muss sich neuen Vorwürfen stellen. Im aktuellen Prozess gegen ihn werden nun zwei neue Anklagepunkte behandelt.
Marius Borg Høiby (29) steht derzeit vor Gericht. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und weiterer Straftaten verantworten. Kurz vor Prozessbeginn wurde Høiby Anfang Februar erneut festgenommen, ihm wurden dabei unter anderem Körperverletzung und die Bedrohung mit einem Messer vorgeworfen. Aus diesem Vorfall ergaben sich nun neue Anklagepunkte.