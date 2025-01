Berlin - Das wird ein heißer Fußball-Abend in der Champions League. Am Mittwoch finden alle 18 Begegnungen parallel statt. Anstoß ist jeweils um 21.00 Uhr. Auch die fünf deutschen Teams müssen dann ran. Für vier von ihnen steht noch einiges auf dem Spiel.

Die Ausgangslage für die deutschen Clubs

In der besten Situation befindet sich Bayer Leverkusen. Der deutsche Meister belegt nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten den achten Rang und hat damit den direkten Einzug ins Achtelfinale in eigener Hand. Ein Heimsieg gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Sparta Prag dürfte reichen. Allerdings könnte am Ende auch das Torverhältnis entscheiden.

Bayern München und Borussia Dortmund droht dagegen der Umweg über die Playoffs Mitte Februar. Beide Mannschaften haben nach sieben Spieltagen zwölf Punkte auf dem Konto und sind bei eigenen Siegen auf Schützenhilfe angewiesen. Dortmund empfängt Außenseiter Donezk, die Bayern spielen gegen die punktlosen Gäste von Slovan Bratislava.

Für den VfB Stuttgart geht es im letzten Vorrundenspiel gegen Paris Saint-Germain um den Einzug in die Playoffs. Aktuell haben die Schwaben zehn Zähler und damit zwei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz von zum Beispiel Manchester City. Für RB Leipzig geht es bei Sturm Graz nur noch um einen vernünftigen Abschied aus der Königsklasse.

Hier sind die Spiele zu sehen

Wer den spannenden letzten Vorrundenspieltag verfolgen will, der braucht am Mittwoch ein Abo von DAZN. Nur beim Streamingdienst sind die Spiele zu sehen, Amazon Prime zeigt dieses Mal keine Partie. Bei DAZN können die Fußball-Fans alle 18 Begegnungen in der Einzelübertragung oder in der XXL-Konferenz sehen. 18 Spiele in einer Konferenz - eine so große Konferenz gab es nach Angaben von DAZN noch nie. Als Experten sind unter anderem Michael Ballack und Sami Khedira im Einsatz.

So geht es danach weiter

Nach dem Fußball-Spektakel am Mittwochabend findet am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt, die am 11./12. und 18./19. Februar ausgetragen werden. Die acht besten Clubs der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen frei, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in den Playoffs um das Weiterkommen.

Die komplette K.o.-Phase wird über den klassischen Turnierbaum analog eines Grand-Slam-Turniers im Tennis ausgetragen. Die Teams, die die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 16 abschließen, werden für die Auslosung der Playoffs gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind. Das gesetzte Team hat grundsätzlich im Rückspiel Heimrecht.

Zudem werden sogenannte Pärchen gebildet. So treten etwa die Teams, welche die Plätze 9 und 10 belegen, gegen die Mannschaften an, die auf Platz 23 oder 24 gelandet sind. Teams auf den Plätzen 11 oder 12 werden gegen Mannschaften auf Platz 21 oder 22 gelost, und so weiter.

Dabei können auch Vereine aus dem gleichen Land aufeinandertreffen. Auch Duelle mit Clubs, gegen die schon in der Ligaphase gespielt wurde, sind erneut möglich.

Nach den Playoffs findet dann die Auslosung für das Achtelfinale statt. Es ist die letzte Auslosung, weil sich der weitere Weg bis zum Finale in München am 31. Mai danach über den Turnierbaum ergibt.