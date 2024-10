18 Notfallpraxen im Land betroffen: Bürger protestieren gegen Schließungen von Notfallpraxen

1 Protestaktion in Stuttgart gegen die Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg Foto: /Hartmann

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) wird weitere 18 Notfallpraxen im Land schließen. Das stößt in den betroffenen Regionen auf heftige Kritik. „Jetzt reicht’s“ hieß es am Montag bei einer Protestaktion vor der KVBW-Zentrale in Stuttgart.











Rund 400 Menschen haben am Montag vor der Zentrale der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart lautstark gegen die Schließung von Notfallpraxen im Land demonstriert: „Wir sind hier. Wir sind laut. Weil ihr uns die Notfallpraxis klaut.“ Ohne Erfolg. Denn drinnen verkündete die KVBW, dass von April 2025 an schrittweise 18 Standorte dicht machen werden.