18-Jähriger in Bayern vermisst: Bagger-Einsatz auf der Suche nach mutmaßlich getötetem Mann

Mit Bagger und Spürhunden sucht die Polizei nach einem vermissten 18-Jährigen. Ein Verdächtiger aus dem familiären Umfeld wird vernommen – seine Rolle bleibt aber zunächst unklar.
Knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden eines jungen Mannes in Unterfranken geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige womöglich getötet worden ist. Es gebe auch einen Verdächtigen aus dem familiären Umfeld des mutmaßlich Geschädigten, den der Vermisste nach Polizeiangaben „sehr gut gekannt“ habe. Dieser Mann wurde am Morgen vorläufig festgenommen und von der Polizei vernommen.