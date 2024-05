1 Bei einem Jagdausflug soll ein 54-Jähriger aus dem Raum Ludwigsburg erschossen worden sein. Foto: IMAGO/Fotostand/ K. Schmitt

Ein 18-Jähriger aus Ludwigsburg soll seinen Vater bei einem Jagdausflug in Mittelfranken erschossen haben. Die Leiche des 54-Jährigen wurde gefunden, der Sohn hat sich der Polizei gestellt. Die Polizei ermittelt derzeit die genaueren Umstände.











Ein 54-Jähriger aus Ludwigsburg ist während eines Jagdausflugs in Mittelfranken erschossen worden. Polizisten nahmen seinen 18 Jahre alten Sohn als Verdächtigen fest, nachdem sich dieser in Denkendorf (Kreis Esslingen) gestellt hatte. Der Sohn sollte noch am Donnerstag vor einen Ermittlungsrichter kommen, wie die Polizei mitteilt. „Die Hintergründe der Tat sowie deren Ablauf sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“