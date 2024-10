18-jährige Bodybuilderin aus Stuttgart: Monatelang mit 1100 Kalorien – wie geht das?

Blonde, lange Haare, blaue Augen, die nur so vor Freude glitzern, braun gebrannt und ein breites Strahlen im Gesicht. Lucy Fischer ist jemand, der einen mit seiner guten Laune direkt ansteckt. Die 18-Jährige trägt eine eng anliegende graue Sporthose, eine weite Sweatshirtjacke und bequeme Sneaker – sie kommt gerade aus dem Fitnessstudio und hat dort eine halbe Stunde Cardio auf dem Crosstrainer hinter sich. Nach einem kurzen Blick auf die Speisekarte des Cafés, stellt sie lachend fest „Joa, Essen wird schwierig – ich nehme einfach eine Cola Zero“.

Die 18-jährige verfolgt einen strikten Trainings- und Ernährungsplan: Lucy ist Bodybuilderin und bereitet sich aktuell auf ihren dritten Wettkampf vor, der bereits in drei Wochen am 20. Oktober ansteht. Dann wird die Sportkleidung durch einen knappen glitzernden Bikini und High-Heels ausgetauscht, der Körper mit brauner Farbe angemalt. Bereits mit 16 stand Lucy das erste Mal auf der Bühne und wurde sogar Deutsche Jugendmeisterin. Hinter diesem Erfolg stecken harte körperliche Arbeit und jede Menge Ehrgeiz: Wie anstrengend nur 1100 Kalorien am Tag bei mehreren Stunden Sport sein können und warum sie das Bodybuilding trotzdem über alles liebt, hat Lucy im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Die Anfänge von Lucys Bodybuilding-Karriere

Sport hat Lucy ihr gesamtes Leben lang begleitet: „Ich bin von meinen Eltern, seit ich denken kann, in den Sport gesteckt worden“, berichtet die 18-Jährige lachend. Früher waren es Boxen und Kampfsport – als sie 14 Jahre alt und somit genug war, um in ein Fitnessstudio zu dürfen, begleitete sie ihre ebenfalls sportlichen Eltern zum Krafttraining.

Zum Bodybuilding kam sie durch einen Mitarbeiter der Firma ihres Vaters. Dieser machte Bodybuilding und nahm Lucy, als sie 15 Jahre alt war, mit zu einem seiner Wettkämpfe. „Als ich dann dort die ganzen Mädels in ihren Bikinis auf der Bühne gesehen habe, war ich direkt total verliebt und fand das so schön. Ab diesem Zeitpunkt war es um mich geschehen und ich wusste ‚alles oder nichts’“, schwärmt die gebürtige Stuttgarterin, als sie an die Anfänge ihrer Bodybuilding-Karriere zurückdenkt.

Von der Essstörung zum Bodybuilding

Doch aufgepumpte, definierte Muskeln zu haben, gar Bodybuilding zu betreiben, war nicht immer Lucys Ziel. Als sie mit 14 Jahren mit dem Krafttraining angefangen hat, hatte sie zunächst „eine schwierige Phase mit dem Essen“, berichtet die Stuttgarterin. Viel Cardio und nur wenig Essen standen damals auf ihrem Plan. „Da hatte ich dieses Pamela Reif Vorbild – also dünn, schlank und kein Gramm Fett. Ich dachte lange Muskeln an Frauen sind schlimm und sehr maskulin und dürfen nicht sein“, erinnert sich Lucy an ihr Anfänge. Doch irgendwann habe es bei ihr einen Schalter umgelegt, und „ich habe dann auch meine Genetik akzeptiert, dass ich eben einfach muskulösere Arme habe und habe das dann einfach genutzt“.

Mittlerweile hat sich Lucys Körperbild durch das Bodybuilding verändert und der Sport ist ihr ganzer Lebensinhalt: „Sport ist für mich mein Ruhepuls, egal wie schlimm oder stressig mein Tag war – sobald ich im Gym bin und trainiere, habe ich meine Ruhe, kann abschalten und meine Laune ist super.“

Deusche Jugendmeisterin beim ersten Wettkampf mit 16 Jahren

Ihren ersten Wettkampf bestritt Lucy mit 16 Jahren im April 2023, was auch bisher ihre größte Herausforderung und „eine schwierige Phase war“. Sie übersprang die zehnte Klasse und bereitete sich mit nur 16 Jahren auf ihr Abitur vor – und nebenher auch auf ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf. Ein halbes Jahr trainiert sie dafür allein und nimmt sich dann eine Trainerin, die sie bei der Vorbereitung unterstützt. Auch ihr Privatleben habe sie stark zurückgestellt, weil „man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen“, lacht die 18-Jährige.

Der Sport, Social Media, die Schule und nebenher noch die Arbeit, um sich den Sport finanzieren zu können, haben ihren Alltag eingenommen. Dafür stand Lucy täglich um vier Uhr auf, erledigte ihre tägliche Stunde Cardio vor dem Unterricht, sammelte ihre Schritte in der Mittagspause, arbeitete nach der Schule und trainierte abends wieder im Fitnessstudio. „Die Schule ist dabei etwas hinten runter gefallen“, gibt Lucy zu, „aber es hat noch für einen guten Abschluss gereicht“. Auch die Wettkampfvorbereitungen zahlten sich aus: Lucy wird Deutsche Jugendmeisterin in der Bikini-Fitness-Klasse und belegt den vierten Platz bei den Frauen bis 1,63 Meter.

So reagierte ihr Umfeld auf ihren Leistungssport

Natürlich hätten sich ihre Eltern Sorgen um sie gemacht „wegen dem wenigen Essen und der hohen körperlichen Belastung“, berichtet Lucy. Trotzdem unterstützten sie ihre Eltern zu Hundert Prozent, weil sie sahen, wie glücklich der Sport sie machte und weil sie ihre Tochter den Weg nicht allein beschreiten lassen und mitfiebern wollten.

Auch ihre Klasse und ihre Lehrer waren für Lucy überraschend verständnisvoll, was sie sehr zu schätzen weiß. „Zum Beispiel haben meine Mitschüler auch auf Klassenfahrt verstanden, dass ich meine Mahlzeit schon vor dem Restaurant-Besuch esse und dann dort nichts bestelle“. Dennoch gehörten hin und wieder auch demotivierende Kommentare dazu:

Auch heute akzeptiert Lucys Umfeld ihre besondere Ernährungsweise und den vielen Sport. Zwar verfolgt ein großer Teil ihrer Freunde dieselbe Lebensweise, jedoch habe sie auch Freunde von früher, die den Sport-Lifestyle nicht so streng ausleben und denen es nichts ausmacht, dass Lucy im Urlaub früh morgens eine Runde joggen geht, anstatt auszuschlafen oder abends ihr Hähnchen mit Gemüse statt der Pizza isst.

Dritte Wettkampf-Saison im Oktober

Ihren nächsten Wettkampf, auf den sich Lucy aktuell vorbereitet, findet am 20. Oktober statt: die Deutschen Meisterschaften. Mit 18 Jahren darf sie ein letztes Mal an den Jugendmeisterschaften, gleichzeitig aber auch schon bei den Frauen teilnehmen. Danach folgen innerhalb von zwei Monaten weitere vier Wettkämpfe wie unter anderem die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Bodybuilding. Lucy tritt in der Bikini-Klasse, der „Einsteigerklasse im Bodybuilding“ an, wie sie erzählt. Dabei wird in der Bewertung vor allem auf die Linie geachtet und dass alle Körperproportionen zusammenpassen.

Die Pläne der aktuellen Vorbereitung

Angefangen mit ihrer Vorbereitung auf die bevorstehenden Deutschen Meisterschaften hat Lucy vor vier Monaten. Das Ziel der sogenannten „Prep“ (engl. „preparation“ (Vorbereitung), Abkürzung „Prep“): 15 Kilogramm runter und dabei möglichst viele der bis dahin aufgebauten Muskeln erhalten und definieren. Dafür hieß es: Kalorien stark reduzieren, täglich 20.000 Schritte, zusätzlich Cardio wie Radfahren, Stairmaster oder Crosstrainer und natürlich das tägliche Training verschiedener Muskelgruppen. Einen konkreten Plan dafür erhält die Stuttgarterin von ihrer Trainerin, die selbst Bodybuilderin ist und an Wettkämpfen teilnimmt und mehrere Athletinnen betreut.

Zwei Mal pro Woche schickt Lucy ihrer Trainerin „Check-Ups“. Diese umfassen ihr Gewicht, ihr Wohlbefinden – sowohl körperlich als auch mental –, Erfolge und Schwierigkeiten der Woche als auch Ganzkörperbilder im Bikini, um ihre genaue Körperform zu erfassen. Läuft alles nach Diät-Plan, bleibt alles unverändert, steht das Gewicht über einen längeren Zeitraum, dann wird der Plan in den Kalorien oder dem Cardio angepasst.

Kein Gewichtsdrop als Herausforderung während der Prep

„Das Schwierigste an einer Vorbereitung ist, wenn man mal zwei bis drei Wochen keinen Gewichtsdrop hat. Es ist normal, dass das Gewicht mal in der Diät steht, aber wenn das dann mal über einen längeren Zeitraum so ist, sich dann nicht runterkriegen zu lassen und nicht alles hinzuschmeißen, das ist herausfordernd“, berichtet die 18-Jährige. Vor allem bei Frauen sind es oftmals Wassereinlagerungen, die die Kilos nicht purzeln lassen.

Die aktuellen Vorbereitungen laufen jedoch sehr gut: „Ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden mit meiner Form. Natürlich geht es immer noch besser und ich werde beim ersten Wettkampf noch nicht mit meiner Bestform auf der Bühne stehen, aber es ist jetzt schon die beste Form, die ich je auf der Bühne hatte“, berichtet Lucy strahlend.

Lucy bei ihrem ersten Wettkampf mit 16 Jahren. Foto: Lucy Fischer/Manfred Zanker

Im Vergleich zu den zwei Vorbereitungen zuvor falle ihr die jetzige sogar leicht – ihr Körper habe sich schon an den Ablauf gewöhnt und Lucy hat sich verschiedene Routinen erarbeitet und weiß, wie sie ihr Essen und Training timen muss. „Ganz viel ist während der Diät auch Kopfsache, dass man nicht zulässt, schwächer zu werden und sich mental auch soweit pusht, dass man das ausgleichen kann“.

An Tagen, an denen es Lucy dann doch einmal schwer fällt, schaut sie sich alte Wettkampf-Bilder an und liest positive Kommentare aus ihrer Community, das gebe ihr dann wieder die nötige Motivation. Vor allem die Zeit gegen Ende der Diät direkt vor dem Wettkampf sei dann aber doch sehr hart, „weil man irgendwann keine Kraft mehr hat, das wenige Essen ist nicht gesund und macht wenig Spaß, ich glaube jeder mag Essen“, gibt Lucy zu.

Gesundheitlich bedenklicher Sport?

Die körperliche Anstrengung ihres Sportprogramms ist Lucy nicht anzumerken, sie strahlt nur so vor Motivation, „diese Leidenschaft gibt mir einfach Energie immer weiter durchzuziehen und auch Erfolge zu sehen“. Trotzdem ist so eine „Prep“ körperlich und gesundheitlich nicht ganz ungefährlich. Lucy weiß selbst: „1100 Kalorien, eine Stunde Cardio und 20.000 Schritte, das ist nicht mehr gut und gesund.“

Deshalb geht Lucy regelmäßig zum Arzt und lässt ihre Blutwerte checken. Wären diese nicht mehr im Rahmen oder würde es Lucy körperlich oder vor allem auch psychisch nicht mehr gut gehen, müsste sie die Vorbereitung abbrechen. Vor allem der Periodenverlust bei Frauen sei das größte Warnsignal des Körpers und Lucy weiß, „dann sollte man sich Gedanken machen, wie viel Sinn es noch macht, weiterzumachen“.

Private Einblicke auf Social-Media

Obwohl der viele Sport bereits einen großen Teil von Lucys Zeit bestimmt, geht sie noch einer weiteren Leidenschaft nach: Social-Media. Auf ihrem Instagram-Kanal nimmt Lucy seit Februar 2023 ihre mittlerweile über 200.000 Follower durch ihren Alltag und aktuell vor allem durch ihre „Wettkampf-Prep“ mit. Man sieht sie täglich mit ihrer Hündin Lia beim Schritte sammeln, beim Training im Fitnessstudio oder schwitzend auf dem Fahrrad.

Neben all dem Sport-Content gibt die 18-Jährige aber auch sehr private Einblicke in ihr Leben: Beim Motorradausflug mit ihrem Papa, im Urlaub am Pool oder auch beim Einkaufen. Sie teilt ihre Gedanken und Gefühle und auch, wenn sie einmal wenig Energie oder Motivation hat. Mit ihrem Account möchte Lucy andere Leute motivieren und zeigen, dass sie mit Disziplin vieles im Leben schaffen können. „Ich möchte anderen jungen Mädchen aber auch zeigen, dass es okay ist als Frau muskulöser zu sein.“

Einen wichtigen Teil ihres Accounts stellt auch Lucys Fitness-Ernährung dar. Sie teilt viele Rezepte wie Quark-Bowls, Aufläufe oder Nudelpfannen – viele davon High Protein und Low Carb – perfekt zum Abnehmen und fit werden. Zudem gibt sie Einblicke in ihre Wettkampfernährung in Form von „What I eat in a day mit 1100 Kalorien“ und erklärt, wie man mit einem Kaloriendefizit und gesunder Ernährung abnehmen kann.

Doch Lucys Diät und der viele Sport, den sie auf Social-Media zeigt, stoßen auch auf viel Kritik: „Ich bekomme tatsächlich schon sehr viel Hate, gerade weil ich auch zeige, wie wenig ich esse, und viele kommen mir dann auch mit ‚Essstörung‘ um die Ecke, und ‚Wie kann man so etwas posten?’ oder ‚Sie soll ein Vorbild sein?’“, erzählt Lucy von den Schattenseiten ihrer Instagramaktivitäten.

Egal, ob sie etwas teile oder nicht – Kritik komme immer: „Im Prinzip kriegt man immer Hate, man kann es nicht allen recht machen“. Doch mittlerweile kann Lucy die negative Resonanz ausblenden, für sie überwiege das positive Feedback. Kommentare wie „Lucy, deine Rezepte helfen mir so sehr“ oder „Dein Content motiviert mich“ machen die Influencerin glücklich und bringen sie dazu, täglich weiterzumachen.

Peak Week und der finale Moment

In den kommenden vier Wochen heißt es weiter durchziehen bis zur Peak Week – der finalen Woche vor dem Wettkampf. In dieser verfolgt Lucy dann ein bestimmtes Programm, um ihren Körper zu entwässern und die Muskeln zu füllen. Am Wettkampftag zählt dann: möglichst wenig Unterhautwasser und aufgepumpte Muskeln für den perfekt definierten Body.

Am meisten freue sie sich beim Wettkampf zusammen mit den anderen Mädels und ihrer Trainerin auf die Bühne zu gehen: „Es ist auch kein Gegeneinander, viel mehr ein Miteinander, weil jede Frau die da oben steht, hat das verdient, jede hat diese Diät durchgezogen und im Endeffekt entscheiden Kleinigkeiten. Natürlich will man trotzdem Erste werden, aber für mich persönlich ist vor allem wichtig, dass ich mich verbessert habe und ich da oben stehe und sagen kann, ich habe wirklich alles gegeben.“

Gelüste nach dem Wettkampf, Reverse Diet und Aufbauphase

Direkt nach einem Wettkampf freut sich Lucy zunächst einmal auf ein bestimmtes Ritual: „Dann gibt es erst einmal einen Döner und einen McFlurry. Ich liebe Döner über alles. Wenn man so vier bis fünf Monate verzichtet hat, ist das schon immer so eine richtige Geschmacksexplosion“, gibt Lucy zu.

Wenn dann endgültig der letzte Wettkampf der Saison vorbei ist, heißt es erst einmal ein bis zwei Tage ausruhen, kein Training und mit der Familie essen. Danach gehe es in eine „Reverse Diet“. In dieser gewöhne man den Körper wieder schrittweise an das Essen, mehr Kalorien und die Umstellung. „Auch psychisch muss man erst einmal wieder klar kommen, weil man sich ja auch an so eine Wettkampfform schnell gewöhnt“, erzählt Lucy. Denn natürlich ist so ein Körper mit 15 Kilogramm mehr oder weniger auf der Waage auch optisch ein Unterschied und eine Frage des Wohlfühlens.

Nach der Reverse Diet beginnt dann wieder die Aufbauphase. Auch in dieser bestimmen das Bodybuilding und eine gesunde Ernährung Lucys Leben – denn „nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf“. Trotzdem habe Lucy auch ein paar mehr Freiheiten und kann öfter mal eine Ausnahme machen wie zum Beispiel „mal mit Freunden Pizza essen zu gehen oder etwas zu kochen oder einfach mal bei den Eltern mitzuessen“.

Bodybuilding als Job für die Zukunft?

Egal, ob Aufbau- oder Vorbereitungsphase mit Diät – Bodybuilding ist mit dem vielen Training, Cardio und Alltagsbewegung ein tagfüllendes Programm. Dennoch ist es kein Leistungssport, von dem man wie andere Sportler leben kann. Selbst bei Wettkämpfen im Profi-Bereich bekomme man nur ein kleines Preisgeld – meist jedoch sei es nur ein Pokal als Anerkennung. Ganz im Gegenteil „kostet einen das Bodybuilding eher als das man reich wird“, erklärt Lucy. Trainer, Wettkampfbikini für 600 bis 800 Euro, Anmelde- und Startgebühr für die Wettkämpfe, Anfahrt, Hotel, Haare und Make-Up für den glamourösen Bühnenlook, Farbe für den Körper – die Ausgaben summieren sich.

Um sich das zu finanzieren, arbeitet Lucy wie schon mit 16 Jahren in der Firma ihres Vaters. Diesen Job kann sie vom Laptop und somit von überall aus machen. Nebenher hat sie sich außerdem ein eigenes Online-Coaching aufgebaut. Hier betreut sie online Kunden und Kundinnen, die abnehmen, fitter und muskulöser werden wollen – dafür erstellt sie Ernährungs- und Trainingspläne.

Wie lange sie das Bodybuilding noch machen werde, weiß Lucy noch nicht. Es sei für sie ihre Leidenschaft, aber trotzdem auch ein Hobby. Vor allem aber ihr Online-Coaching und ihren Social-Media-Content kann sich Lucy auch für die Zukunft vorstellen: „Das Feedback der Leute macht mich so stolz und glücklich. Ich liebe es, Leute dabei unterstützen zu können, ihre Ziele zu erreichen“.