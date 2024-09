Was bedeutet die Dirndl-Schleife?

Was die Schleife am Dirndl verrät

1 Die Dirndl-Schleife hat, je nach Position, eine unterschiedliche Bedeutung. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Rechts, links, hinten oder mittig – jede Position der Schürzenschleife hat eine andere Bedeutung. Was hinter dem Dirndl-Code steckt: Ein Überblick.











Ende September heißt es wieder: O’zapft isch! Das Cannstatter Volksfest zog bereits im vergangenen Jahr rund vier Millionen Besucher an - ein ähnlicher Ansturm wird auch in diesem Jahr erwartet. Die entsprechende Trachtenmode hat sich in den letzten Jahren immer stärker durchgesetzt. Während es bei der Lederhose keine Missverständnisse gibt, sorgt die Dirndlschleife bei dem einen oder anderen immer wieder für Verwirrung.