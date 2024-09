177. Cannstatter Volksfest: So kommt man schnell und sicher zum Wasen

Es gibt viele Anreisemöglichkeiten für einen Wasenbesuch: Die schlechteste Wahl ist sicher – aber nicht nur wegen des Promillepegels – das Auto. Zum einen verfügt der Wasen nur über eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen, die schnell belegt sind, zudem herrscht in den angrenzenden Wohngebieten „Einfahrverbot für Auswärtige“. Und das wird streng überwacht. Wie jedes Jahr raten die Verantwortlichen der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart deshalb: „Aufgrund des hohen Besucheraufkommens sowie der generellen Verkehrssituation im Stadtgebiet Stuttgarts empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Mit der S- oder Regionalbahn

Mit der S- und Regional-Bahn S1, S2 oder S3 beziehungsweise RE90, MEX12, MEX13, MEX16, MEX18, MEX19, MEX90 können Besucher bis zum Bahnhof Bad Cannstatt fahren. Anschließend dauert der Fußweg entlang der Beschilderung nicht einmal zehn Minuten bis zum Festgelände. Der Ausgang über die Unterführung an der Elwertstraße verfügt über eine Kinderwagenrampe.

Mit der Stadtbahn

Die Haltestellen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) liegen in unmittelbarer Nähe zum Wasen: Haltestelle Cannstatter Wasen U11 (Sonderlinie an allen Tagen), U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr); Haltestelle Neckarpark (Stadion) U11 (Sonderlinie nur bei Veranstaltungen im Hallenduo und der MHPArena Stuttgart), U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr); Haltestelle Wilhelmsplatz Bad Cannstatt U1, U2, U13, U16, U19 (Montag bis Freitag bis 20 Uhr); Haltestelle Mercedesstraße U1, U2, U11 (Sonderlinie an allen Tagen), U13, U16.

Mit dem Auto

Es ist zwar nicht verboten, mit dem Auto anzufahren, ratsam ist jedoch nicht. Im Bereich des Wasens gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Das Parken in den gekennzeichneten Anwohnerparkgebieten rund um den Cannstatter Wasen ist zudem nicht gestattet. Besucher, die von außerhalb Stuttgarts anreisen, werden gebeten, die ausgeschilderten P&R-Plätze anzusteuern. Zur Verfügung stehen unter anderem das Österfeldparkhaus Unterer Grund in Vaihingen mit 514 Parkplätze und das Parkhaus in der Albstraße Degerloch mit 450. Der P&R-Platz in Sommerrain bietet 315 Stellplätze.

Mit dem Fahrrad

Das Cannstatter Volksfest ist sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Rund um das Festgelände stehen laut in.Stuttgart insgesamt vier Abstellplätze zur Verfügung: unter dem Willi-Daume-Steg im Bereich des Parkplatzes P10, an der Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“ (SSB-Übergang Mercedesstraße) und am Wasentunnel vor dem Eingang zum Volksfest von P 10 kommend. Hier können neben Fahrrädern auch Motorräder abgestellt werden. Am Eingang des Krämermarkts an der König-Karls-Brücke gibt es einen Stellplatz, der nur für Radfahrer vorgesehen ist. Für die Nutzung dieser Parkplätze werden keine Gebühren erhoben. Doch Vorsicht: Fahrradhelme und -taschen (größer als DIN A4) dürfen nicht mit ins Festzelt genommen werden. Deshalb gibt es eine Helm- und Gepäckaufbewahrung. Diese befindet sich in einem Bürocontainer vor dem weißen Gebäude der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Trinkflaschen und Fahrradpumpen sind hingegen auf dem gesamten Festgelände untersagt.