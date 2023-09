Was die Schleife am Dirndl verrät

1 Die Dirndl-Schleife hat, je nach Position, eine unterschiedliche Bedeutung. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Rechts, links, hinten oder mittig – jede Position der Schürzenschleife hat eine andere Bedeutung. Was hinter dem Dirndl-Code steckt: Ein Überblick.











In wenigen Tagen heißt es wieder: O’zapft isch! Das Cannstatter Volksfest zog bereits im letzten Jahr rund drei Millionen Besucher an – ein ähnlicher Ansturm wird auch dieses Jahr erwartet. Die dazugehörige Trachtenmode hat sich in den letzten Jahren immer mehr etabliert. Während es bei Lederhosen keine Missverständnisse gibt, sorgt die Dirndl-Schleife bei dem einen oder anderen immer wieder für Verwirrung.