175 Jahre Diakonie Stetten: Vorfreude aufs Fest mit inklusivem EM-Fußballturnier

Zur Halbzeit ihres Jubiläumsjahres „175 Jahre Diakonie Stetten“ veranstaltet die Einrichtung vom 3. bis zum 7. Juli eine Festwoche, in der das Jubiläumsmotto „Damit alle dabei sind“ bei verschiedenen Veranstaltungen besonders zum Tragen kommen soll. Den Auftakt bildet eine große Hocketse für alle Mitarbeitenden am Mittwoch, 3. Juli, im Biergarten Burgstüble am Rande des Stettener Sportgeländes.

Inklusive Fußballer in Stuttgarts EM-Fanzone

Das ganz besondere Jubiläumsevent in dieser Festwoche: Am Samstag, 6. Juli, rollt von 11 bis 17.30 Uhr der Ball bei einem inklusiven Fußballturnier in der EM-Fanzone auf dem Stuttgarter Marktplatz. Beim Turnier um den „Diakonie Stetten Jubiläums-Cup“ treten Mannschaften mit jeweils fünf Spielern mit und ohne Behinderung auf einem Kleinfeld gegeneinander an. Neben inklusiven Fußballmannschaften aus ganz Baden-Württemberg ist auch die Unified-Mannschaft des VfB Stuttgart am Start. Mitveranstalter dieses besonderen Fußballturniers, das von der Fußballschule des VfB Stuttgart unterstützt wird, sind die SG Weinstadt, die Special Olympics und die Stadt Stuttgart als Host City für die Fußball-EM. Schirmherr ist der ehemalige VfB-Profi, Ex-Nationalspieler und ehemalige Zivildienstleistende der Diakonie Stetten Andreas Hinkel, der aktuell Co-Trainer der belgischen Fußballnationalmannschaft ist.

Mit im sportlich-inklusiven Wettbewerb sind auch zwei Unified-Teams von Diakonie Stetten und SG Weinstadt. Die fußballerische Kooperation zwischen der Diakonie und dem Verein in Weinstadt gibt es seit dem Jahr 2019, betreut werden die Spieler vom Trainerduo Sebastian Müller und Jan Bauer. Die Vorfreude auf den Auftritt im Rahmenprogramm der Fußball-EM und mitten in der Fanzone in Stuttgart ist groß, das war am Mittwoch beim vorletzten Training auf dem Trainingsplatz beim Weinstädter Stadion in Benzach zu spüren.

Open-Air-Konzerte und Jubiläumsjahresfest

In der Festwoche der Diakonie Stetten wird zudem am Donnerstag, 4. Juli, ein Open-Air-Konzert im Stettener Schlosspark angeboten, um 19.30 Uhr geht es los. Die Gemeinde und die Volkshochschule Unteres Remstal laden mit ein zu einem stimmungsvollen Konzertabend mit südamerikanischem Flair, tropischen Klängen, populärer kubanischer Folkloremusik, Klassik, Rock und Pop.

Als besonderes Highlight kündigt die Diakonie für Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr die regional bekannte Kult-Coverband Molch Combo samt ihrer Bühnenshow auf der Open-Air-Bühne im Schlosspark an. Unter dem Motto „Rock ’n’ Show“ präsentiert sie mit viel Witz bekannte Hits der deutschen und internationalen Rock- und Popgeschichte. Der Eintritt zu beiden Liveveranstaltungen, so die Organisatoren, ist frei.

Pfarrer wird Vorstandsmitglied

Zum Abschluss der Jubiläumsfestwoche feiert die Diakonie Stetten am Sonntag, 7. Juli, ihr 175. Jahresfest rund um Schlosshof und Schlosspark in Stetten. Im Rahmen eines Festgottesdienstes ab 10 Uhr und der Festfeier ab 14 Uhr im Schlosspark stellt sich Pfarrer Friedemann Kuttler vor, er wird in sein neues Amt als theologischer Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender eingeführt. Am Nachmittag gibt die inklusive Bigband Groove Inclusion, in der auch Musiker aus der Diakonie Stetten mitwirken, ein Jubiläumskonzert. Von 11.30 bis 17 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm für die ganze Familie mit Theater, Musik, Verkaufsständen, Vorträgen, Informationen, Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten. Zum Tagesschluss musiziert die Stadtkapelle Kirchheim/Teck.

Informationen zur Festwoche und zum Jubiläumsjahr: www.diakonie-stetten.de/175