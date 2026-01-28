170 Tage auf dem Fahrrad: „Die Welt ist besser, als wir uns vorstellen“ – 20-Jähriger fährt nach Südkorea

Nils Hoffmann (20) ist mit dem Rad um die Welt gefahren. Uns hat er erzählt, warum er China am beeindruckendsten fand und welchen schwäbischen Klassiker er am meisten vermisste.
Links vom Lenker ein nach Multimillionär aussehender Mann im Luxuswagen. Rechts vom Lenker eine gebückte Frau mit schwerem Holzbalken und Säcken über den Schultern, geplagt von Armut. Dieses Bild wird Nils Hoffmann noch lange begleiten. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon über 80 Tage auf dem Sattel und fährt gerade durch China. Das sei für in das überraschendste Land gewesen, erzählt der 20-Jährige Sindelfinger in einem Video-Call.