Welche Kontakte vermittelte der Hamburger Hafenchef der Familie Block? Als Zeuge sagt er dazu vor dem Landgericht aus - und möchte einiges klarstellen.
Hamburg - Im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder hat Hamburgs Hafenchef Jens Meier vor dem Landgericht Hamburg als Zeuge ausgesagt. Medienberichte, er habe die israelische Sicherheitsfirma empfohlen, die später die Kinder mutmaßlich in der Silvesternacht 2023/24 aus Dänemark entführte, seien "kompletter Quatsch", sagte der 59-Jährige am 17. Prozesstag. Er habe den Namen dieser Firma zu diesem Zeitpunkt gar nicht gekannt.