Seit elf Jahren ist Luise Bähr Teil der ZDF-Serie "Die Bergretter". Die meisten Actionszenen sind für sie bereits Routine. Vor dem Start der 17. Staffel spricht die Schauspielerin im Interview über ihre Highlights bei den Dreharbeiten und wofür sie ihre Rolle als "Bergretterin" aufgeben würde.
Luise Bähr (46) liebt den Nervenkitzel. "Ich habe das Adrenalin-Gen", erklärt die Schauspielerin. Seit elf Jahren ist sie an der Seite von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (48) als Notärztin Katharina Strasser in "Die Bergretter" zu sehen und kann von den Actionszenen nicht genug bekommen. Am 30. Oktober um 20:15 Uhr startet die 17. Staffel der beliebten Actionserie im ZDF.