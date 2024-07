Gefühlt hält sich gerade die halbe Promi-Welt rund um die Olympischen Spiele in Paris auf. So auch die beiden US-amerikanischen Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson, die einst im ersten "Sex and the City"-Film ein Team bildeten.

Für den ersten "Sex and the City"-Film standen sie 2007 zusammen vor der Kamera. 17 Jahre später feiern Sarah Jessica Parker (49) und Jennifer Hudson (42) ein Wiedersehen - und das nicht etwa in New York, sondern in Paris.

"Liebe ist das Wichtigste"

Am Rande der Olympischen Spiele posierten die beiden gemeinsam vor dem Eiffelturm. "Schaut mal, wen ich in Paris getroffen habe!", schrieb die 42-Jährige am Sonntag zu dem Bild auf ihrem Instagramprofil. "Carrie und Louise sind endlich wieder vereint! Liebe ist das Wichtigste, weißt du!", schrieb sie in Anspielung auf ihre damaligen Rollen.

Lesen Sie auch

In dem Film, der die Kultserie "Sex and the City" nach sechs Staffeln fortsetzte, stellte Parkers Figur Carrie Bradshow Louise aus St. Louis (Jennifer Hudson) als ihre Assistentin ein, um ihr zu helfen, "wieder in die Welt zurückzukehren", nachdem sie von Mr. Big (Chris Noth) kurz vor dem Jawort sitzen gelassen wurde. Zu Weihnachten machte Carrie ihrer Assistentin, die Handtaschen liebte und diese normalerweise mietete, ein unvergessenes Luxus-Geschenk: eine 5.400 Dollar teure Handtasche von Louis Vuitton. Die "Sex and the City"-Hauptfigur wiederum verdankte Louise das Liebes-Comeback mit Mr. Big, denn die hatte alle seine Liebes-Mails sorgsam für Carrie gespeichert.

Der Film über vier Freundinnen aus New York lief im Jahr 2008 in den Kinos und spielte bei einem Budget von 65 Millionen Dollar weltweit 418,8 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Ein zweiter Teil erschien 2010. Ein dritter Film soll immer mal wieder in der Diskussion gewesen sein, scheiterte aber - nicht zuletzt, weil Kim Cattrall (67) nicht mehr mitwirken wollte. Stattdessen startete 2021 das Sequel "And Just Like That...", die Dreharbeiten zur dritten Staffel laufen derzeit.

Vielseitige Karriere

Jennifer Hudson spielte im zweiten "Sex and the City"-Film nicht mehr mit. Sie konzentrierte sich ab 2008 vor allem auf ihre Musikkarriere. Im Herbst 2008 erschien ihr erstes Solo-Album, 2009 sang sie beim Super Bowl. Im September 2022 schlug sie dann mit ihrem täglichen Talk "The Jennifer Hudson Show" einen weiteren Karriereweg ein. Sie wurde damit die Nachfolgerin von Ellen DeGeneres (66). Zudem ist sie auch als Produzentin aktiv. 2022 gewann sie für ihre Produktion von "A Strange Loop" einen Tony Award. Da sie auch den Oscar, den Emmy und den Grammy gewann, ist sie die jüngste Frau, die alle vier großen Preise der Unterhaltungsbranche erhalten hat. Damit ist sie eine der wenigen EGOT-Preisträgerinnen.

Ihr großer Erfolg wurde von einer privaten Tragödie überschattet. Im Oktober 2008 brachte ihr ehemaliger Schwager ihre Mutter, ihren Bruder und ihren Neffen um. Der Ex-Mann ihrer Schwester wurde danach wegen Mordes dreimal zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Im August 2009 gab es wieder einen Lichtblick für Jennifer Hudson: Sie wurde Mutter eines Sohnes.