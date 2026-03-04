17 Jahre altes Männchen Jae Jae: Sumatra-Tiger in Berlin wegen Nierenversagen eingeschläfert

Das 17 Jahre alte Männchen konnte trotz Behandlung nicht gerettet werden. Jae Jae hinterlässt elf Nachkommen und sichert den Fortbestand seiner bedrohten Art.
Im Tierpark Berlin ist ein Sumatra-Tiger eingeschläfert worden. Das 17 Jahre alte Männchen Jae Jae habe unter Nierenversagen gelitten, das trotz medikamentöser Therapie nicht habe aufgehalten werden können, teilte der Tierpark am Mittwoch in der Bundeshauptstadt mit. „Schließlich musste das Team die schwere Entscheidung treffen, ihn zu erlösen, um Jae Jae weiteres Leiden zu ersparen.“