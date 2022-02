1 Anrie Chase spielt in Japan bisher noch nicht auf Profiniveau. Foto: imago images/Jun Tsukida

Stuttgart - Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ganz offensichtlich das nächste Talent an der Angel. So soll der 17-jährige Innenverteidiger Anrie Chase, ein Japaner mit amerikanischen Wurzeln, offenbar bei den Cannstattern einen Profivertrag unterschreiben, sobald er am 24. März diesen Jahres 18 Jahre alt wird. Dies berichtet unter anderem die japanische Zeitung „Nippon Sports“.

Chase ist 1,88 Meter groß

Chase ist in Stuttgart kein Unbekannter. So hatte der japanische U23-Nationalspieler, der in seiner Heimat bislang für die Soshi High School und nicht auf Profilevel spielt, bereits im Herbst in Stuttgart ein Probetraining absolviert. Damals sollen die Stuttgarter um ihren Sportchef Sven Mislintat von dem 1,88 Meter großen Anrie Chase sehr angetan gewesen sein.

Auch zwei niederländische Clubs, AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam, sollen an Chase interessiert gewesen sein. Doch der hat sich nun offenbar für den VfB entschieden, wo aktuell Kritik am Jugendstil des als „Diamantenauge“ bezeichneten Mislintat laut wird. „Ein Team braucht nun einmal auch erfahrene Spieler“, sagte der ehemalige VfB-Stürmer Kevin Kuranyi, 39, der „Bild“-Zeitung.