Autobahn Richtung Stuttgart gesperrt Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall auf der A81 bei Pleidelsheim

Am späten Mittwochabend fährt ein 68-Jähriger auf der A81 zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim auf einen Lkw auf. Der Wagen prallt gegen einen Mast am Fahrbahnrand. Der Mann stirbt noch am Unfallort. Die Autobahn wird gesperrt.