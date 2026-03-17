17-Jährige sexuell missbraucht: Vergewaltigung auf Böblinger Flugfeld – Täter soll erst 14 Jahre alt sein

Auf dem Flugfeld in Böblingen soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht worden sein. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht. Einer der beiden soll erst 14 Jahre alt sein.
Eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Jugendlichen auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort vorige Woche am Donnerstagabend sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben werden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren verdächtigt, an dem sexuellen Übergriff beteiligt gewesen zu sein.