2 Die Polizei suchte auch mit einem Helikopter nach der Vermissten. (Symbolbild) Foto: dpa/Wolfram Kastl

Eine 17-Jährige aus Asperg wird seit Dienstag vermisst. Am Freitag hat die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht, am Samstag war ein Hubschrauber an der Suche beteiligt. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung.















Link kopiert

Seit Dienstagnachmittag wird die 17 Jahre alte Tabitha E. aus Asperg im Kreis Ludwigsburg vermisst. Die Polizei ist am Freitag mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit gegangen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke. Am Samstagmorgen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um die Jugendliche zu suchen.

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage berichtet, suchte die Besatzung des Polizeihubschraubers am Samstagmorgen im Bereich Asperg und Markgröningen nach der Vermissten, allerdings bislang ohne Erfolg.

Die Jugendliche hatte am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und wollte mit dem Bus nach Ludwigsburg fahren. Am Abend kehrte sie allerdings nicht wie erwartet nach Hause zurück.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine weibliche Figur und blonde schulterlange Haare mit hellen Strähnchen sowie hellblaue Augen. Am Dienstag war sie mit einem weiten, beigen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Leggins sowie weißen Turnschuhen der Marke Vans und weißen Sneaker-Socken bekleidet. Zudem trug sie Perlen-Ohrringe und dezente Halsketten. Sie hatte eine kleine weiße Handtasche aus Kunstleder dabei.

Zeugen, die Tabitha gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.