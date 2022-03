1 Krämer’s Kit ist eine der Bands, die am Sonntag am Start sind. Foto: privat/privat

Live-Musik bis zum Abwinken: Musikerinnen und Musiker melden sich am Sonntag in Ludwigsburg mit einem Open air auf zwei Bühnen beim Publikum zurück. Die Nachfrage, mitmachen zu dürfen, war riesig, erzählt Organisator Alex Krämer.















Sie sind nicht nur „back to life“, also zurück im Leben, sondern auch „back to live“, zurück beim Publikum: 17 Bands aus Ludwigsburg und Umgebung spielen am Sonntag, 20. März, abwechselnd auf zwei Bühnen auf dem Ludwigsburger Rathausplatz. „Wir haben auf unsere erste Idee hin Anfragen noch und nöcher bekommen“, erzählt Alex Krämer von der Band Krämer’s Kit, der das Open air mit Michael Schopf, Patrick Mittag und Andreas Rothacker auf die Beine gestellt hat. Wie ausgehungert viele Kolleginnen und Kollegen nach den Corona-Zwangspausen seien, zeige auch die Tatsache, „dass manche länger anreisen, als sie dann auf der Bühne stehen werden“.

Musikalisches Frühlingserwachen

Den 20. März, den Tag der Corona-Lockerungen, haben die Organisatoren absichtlich gewählt, um dieses musikalische Frühlingserwachen zu inszenieren. Die Bands wollten am Sonntag zeigen, „dass Corona sie nicht unterkriegen konnte“, so Krämer. Ein möglichst großes Spektrum der Stile habe man obendrein präsentieren wollen. Und so kommen jetzt Freunde von Blas- oder Bluesmusik genauso auf ihre Kosten wie Fans von Rock bis Rap oder von Schlager bis Stimmungs-Covern. Auf dem Programm stehen – von 13 Uhr an im Halbstundentakt – der Musikverein Oßweil, die Abendsterne-Band, Graceland, das Ludwigsburger Blechbläser-Quartett, Sugar Blues, Saxokeys, Kassettophon, die Brenz-Band, Emilio Corleone, Ivanhoe, Bob’s Finest Selection, Krämer’s Kit, Mattheo & Die Bringer, Risk und Abgroovebereit. Den Ausklang bestreitet DJ Neb. Für 20Dark7, die krankheitshalber absagten, wird noch eine andere Band organisiert. Während jeweils eine Combo auf einer Bühne spielt, wird auf der anderen Bühne ab- und für den nächsten Gig aufgebaut.

Das Erbe von „Music4help“

„Es wird ein großes Fest: Das Wetter soll super werden, und alle freuen sich, das Publikum und die musikalischen Freunde wiederzusehen“, sagt Alex Krämer. Auch dafür, dass die Musikerinnen und Musiker nicht draufzahlen müssen, ist vorgesorgt worden. Von dem Spendengeld, das vergangenes Jahr bei dem digitalen Ludwigsburger Corona-Benefiz-Konzert „Music4help“ zur Unterstützung notleidender Musiker zusammengekommen war – sagenhafte 75 000 Euro spendeten die Zuschauer an den Bildschirmen –, bekommen die Bands, die am Sonntag mitmachen, „ein Taschengeld“, so Alex Krämer, außerdem werden die Bühnen und die Veranstaltungstechnik damit finanziert. Der Lions Club Ludwigsburg Favorite, bei dem Andreas Rothacker Activity Beauftragter sei, verwalte die Spenden aus dem Projekt, so Alex Krämer. Dank dieser Finanzspritze könne „Back to live“ nun Wirklichkeit werden.

Der Eintritt am Sonntag ist frei, das Publikum kann aber spenden – und je nach Vorlieben kommen und gehen.