Vier Abende, viermal Freiluftkino in Stuttgart: Gezeigt werden analoge Kurzfilme – darunter Werke von Karlheinz Baumann, einem Spezialisten auf einem ungewöhnlichen Gebiet.
Für Andreas Vogel macht es einen großen Unterschied, ob ein Film analog über den Projektor flimmert oder digital von einem Beamer kommt. „Von dem Knattern geht eine ganz besondere Magie aus“, schwärmt der Filmenthusiast. Ab dem 30. August veranstaltet Vogel gemeinsam mit dem Planungsstab Haus für Film und Medien, der Montagegruppe sowie dem Verein Wand 5, mehrere Open-Air-Filmvorführungen in der Parkanlage Villa Berg in Stuttgart.