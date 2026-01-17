16-Meter-Schiff bei Kleinanzeigen: Leonberg verkauft seinen umstrittenen Pferdemarkt-Festwagen zum Schnäppchenpreis

Der Umzugswagen „MS Leonberg II“, den Leonbergs Ex-OB Cohn für den Pferdemarkt 2024 gekauft hatte, hat neue Besitzer. Sie bezahlen nur einen Bruchteil des einstigen Preises.
Zugegeben: Es war schon ein imposanter Anblick beim Pferdemarkt 2024. Es war ein Schiff, nicht eben klein, das sich beim Festumzug durch Leonbergs Straßen schob – beziehungsweise hindurchgezogen wurde. Seine Ausmaße ließen nicht einmal zu, dass es die gesamte Strecke zurücklegen konnte. In der Altstadt angekommen, schipperte der Dampfer auf den Marktplatz und diente dort der kommunalpolitischen Haute volée als Ehrentribüne.