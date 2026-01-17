16-Meter-Schiff bei Kleinanzeigen: Leonberg verkauft seinen umstrittenen Pferdemarkt-Festwagen zum Schnäppchenpreis

Der Umzugswagen „MS Leonberg II“, den Leonbergs Ex-OB Cohn für den Pferdemarkt 2024 gekauft hatte, hat neue Besitzer. Sie bezahlen nur einen Bruchteil des einstigen Preises.

Zugegeben: Es war schon ein imposanter Anblick beim Pferdemarkt 2024. Es war ein Schiff, nicht eben klein, das sich beim Festumzug durch Leonbergs Straßen schob – beziehungsweise hindurchgezogen wurde. Seine Ausmaße ließen nicht einmal zu, dass es die gesamte Strecke zurücklegen konnte. In der Altstadt angekommen, schipperte der Dampfer auf den Marktplatz und diente dort der kommunalpolitischen Haute volée als Ehrentribüne.

Die Rede ist von der „MS Leonberg II“ – jenem Festwagen, den der damalige Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn im Laufe des Jahres 2023 von der Karnevalistengruppe Issgemer Bube aus dem hessischen Niederissigheim gekauft hat. Niederissigheim ist ein Teilort von Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis und liegt wenige Kilometer nördlich von Hanau. Und dort man darf sich dort nun auf die Rückkehr einer der denkwürdigsten Attraktionen freuen.

Leonberger Schiffs-Festwagen für den Pferdemarkt wurde zum Politikum

Denn der Festwagen tritt die Heimfahrt in seinen alten Hafen an. Das bestätigte Cohns OB-Nachfolger Tobias Degode jetzt gegenüber unserer Zeitung. „Nachdem mehrere Verkaufsversuche nicht erfolgreich waren, haben wir das Schiff kurz vor Weihnachten auf Kleinanzeigen angeboten“, so der Leonberger Rathauschef. Darauf habe sich die Fastnachtsgruppe gemeldet. Degode bestätigt zudem den Verkaufspreis von 2500 Euro, deutlich niedriger als der Kaufpreis: Schließlich sei seit dem Ankauf einige Zeit vergangen.

Politik-Prominenz: Auf dem Marktplatz diente der Dampfer beim Pferdemarkt als Ehrentribüne. Foto: Simon Granville

Es dürfte ein gutes, ja sogar sehr gutes Geschäft für die Käufer sein, bei denen der Wagen als „Titanic“ bei Umzügen im Jahr 2023 zum Einsatz gekommen war. Ex-OB Cohn hatte über private Beziehungen von dem Schiff erfahren – und es kurzerhand für 11 000 Euro erworben. Das Geld kam aus dem Etat des Amtes für Kultur und Sport.

Im Gemeinderat stieß die Anschaffung im Anschluss auf recht wenig Verständnis und löste kein Amüsement aus – unter anderem, weil das Gremium vorab nicht über den Kauf informiert worden war. Rein formal war das allerdings auch nicht nötig gewesen. Dass der damalige Transport von Hessen in eine Scheune in Gerlingen nicht ganz ohne Probleme ablief, ist noch eine ganz andere Geschichte.

Jetzt hatte Leonberg also ein 16 Meter langes Schiff auf Rädern, das beim Pferdemarkt auch beim Publikum in Zeiten klammer Stadtkassen gemischte Reaktionen auslöste. Einige Gemeinderatsfraktionen nahmen die Steilvorlage dankbar auf und passten ihre Umzugsmottos an. Unter den Stichworten „Titanic“ und „Eisberg“ wurde teils munter auf den Zwist zwischen OB Cohn und seiner Ersten Bürgermeisterin Josefa von Hohenzollern angespielt.

Nach Leonbergs größter Feierei des Jahres verschwand der Kahn wieder von der Bildfläche, bis er Anfang 2025 auf der Onlineplattform www.zoll-auktion.de auftauchte, dem Internet-Auktionshaus für Bund, Länder und Kommunen. Nur fand sich dort kein Abnehmer für das Trumm. Mit einem Startgebot von 12 110 Euro hatte die Verwaltung sogar noch von einem Gewinn geträumt. „Farbe etwas ausgeblichen, Abnutzung erkennbar, aber der Zustand ist gut, Holz ist trittsicher“, lautete ein Teil der Beschreibung.

Schiff wird auf Kleinanzeigen angeboten – da melden sich alte Bekannte

Zuletzt tauchte das Schiff bei Kleinanzeigen auch, einer Onlineplattform für jedermann für Kauf und Verkauf von allerlei Waren und noch vielem mehr. Die Verwaltung hat allerlei technische Daten sowie die genauen Maße hinzugefügt – worüber die späteren Käufer jedoch genauestens Bescheid gewusst haben dürften. Auf eine Anfrage per E-Mail an die Issgemer Buben gab es bis zur Veröffentlichung dieses Artikels noch keine Rückmeldung.

Fakt ist jedoch der Hinweis der Stadt in der Anzeige: „Nur Abholung möglich. Die Stadt Leonberg übernimmt keinen Transport und keine Haftung.“ Was mit der „MS Leonberg II“ nach ihrer Rückkehr geschieht, ist nicht bekannt.

Zum bewährten Einsatz kommen wird sie wohl so schnell nicht, denn die Hessen haben am 11. November 2025 pünktlich zum Start der 5. Jahreszeit einen neuen Festwagen vorgestellt. Und der ist mindestens ebenso ein Hingucker wie das Schiff: Er stellt die Tribüne und den Boxenturm einer Rennstrecke dar, mit Garagen und einem Rennwagen.

Der neue Festwagen der hessischen Gruppe ist ein weiteres Meisterwerk

Ob das neue Niederissigheimer Motto bei der Leonberger Stadtverwaltung schon bekannt ist? Zumindest wäre hier beim Blick auf die Solitude-Rennstrecke und die Motorsporttradition rund um das Glemseck eher ein Bezug herzustellen als mit einem gigantischen Dampfer. Nur ein Hinweis, falls mal wieder jemanden die Kauflust überkommen sollte . . .