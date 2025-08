16 Jahre verheiratet: Mark Wahlberg und Rhea Durham: Süße Liebesbekundungen zum Jahrestag

Mark Wahlberg (54) und Rhea Durham (47) haben sich mit liebevollen Pärchen-Fotos zum 16. Ehejubiläum gratuliert. "Alles Gute zum Hochzeitstag", wünschte der Schauspieler und Produzent seiner Frau, gefolgt von einigen Emojis. Dazu teilte er ein gemeinsames Bild, auf dem er den Arm um das Model legt. "Liebe dich, Baby", kommentierte Durham unter dem Instagram-Beitrag.

In einem eigenen Post wünschte sie ihrem Ehemann ebenfalls alles Gute zum Jahrestag. "24 Jahren zusammen und 16 Jahre verheiratet", schrieb sie und ergänzte: "Ich liebe dich bis in die Unendlichkeit." Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Ehepaar, wie es auf einem Boot sitzt und in die Kamera lächelt.

Wahlberg und Durham feierten ihre Hochzeit am 1. August 2009 in Beverly Hills, Kalifornien, im engsten Freundes- und Familienkreis. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits drei Kinder: Tochter Ella Rae (21) und die beiden Söhne Michael (19) und Brendan Joseph (16). Fünf Monate nach ihrer Hochzeit, im Januar 2010, begrüßten sie Tochter Grace Margaret (15) auf der Welt.

Wahlberg trägt den Namen seiner Ehefrau auf dem Ringfinger

Kennengelernt hatten sich Wahlberg und Durham 2001 in New York City, wie er in einer Antwort auf eine Fan-Frage später verriet. Er sei damals auf einer Pressetour gewesen. "Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir ausgehen möchte, und sie hat Ja gesagt. Dann habe ich sie gefragt, ob sie am nächsten Morgen mit mir in die Kirche gehen möchte, und sie hat wieder Ja gesagt", erzählte er. Ihr erstes Date verbrachten sie demnach in der New Yorker St. Patrick's Cathedral. Bereits kurze Zeit später habe er gewusst, dass sie "die Eine" für ihn sei.

"Wir sind Partner in allen Lebensbereichen", schwärmte er zudem gegenüber dem "Life & Style"-Magazin und erklärte, wie sehr seine Frau ihn supporte. "In einer Ehe geht es darum, zusammen zu sein und sich gegenseitig in allen Lebenslagen zu unterstützen. Wir haben viel durchgemacht und haben das schon sehr früh erkannt", sagte er.

Der "Ted"-Star ließ sich sogar einen Liebesbeweis unter die Haut stechen. Wie er in einer Sendung von "Jimmy Kimmel Live!" zeigte, schmückt der Name seiner Ehefrau als Tattoo seinen Ringfinger. "Falls ich meinen Ring nicht trage oder gerade arbeite, habe ich das", sagte er.