16-Jähriger baut Unfall in Korntal-Münchingen: Berauscht auf Motorrad unterwegs – ohne Führerschein

1 Der Motorradfahrer soll keinen Führerschein gehabt haben und vermutlich Drogen genommen haben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Sonntagabend, 24. November, ist ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad in Münchingen unterwegs. Er baut einen Unfall und flüchtet. Als die Polizei ihn ausfindig macht, stellt sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und vermutlich Drogen genommen hat.











Am Sonntagabend hat ein 16-jähriger Motorradfahrer ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss einen Unfall in Münchingen gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige mit einem Unbekannten zusammen gegen 20 Uhr in der Stuttgarter Straße in Münchingen unterwegs.