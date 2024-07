16-Jährige wird in Freiberg am Neckar angefahren: Transporter setzt plötzlich zurück

16-Jährige wird in Freiberg am Neckar angefahren

1 Die Polizei sucht die Fahrerin eines dunkelgrauen Transporters. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eine 16-Jährige war mit dem Rad auf dem Weg zur Schule in Freiberg-Beihingen, als sie hinter einem Transporter anhalten musste, der einen Bus passieren ließ. Anstatt anschließend weiterzufahren rollte das Fahrzeug plötzlich rückwärts.











Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmorgen in Beihingen auf dem Weg zur Schule von einer Unbekannten angefahren worden. Die Jugendliche radelte gegen 9.45 Uhr auf ihrem Pedelec hinter einem Transporter die Württemberger Straße entlang, als dieser wegen eines entgegenkommenden Busses anhalten musste. Die Radlerin stoppte hierauf ebenfalls, doch als der Bus vorbeigefahren war, setzte das Fahrzeug plötzlich zurück und stieß gegen die 16-Jährige. Sie fing sich noch rechtzeitig ab und verhinderte so einen Sturz, verletzte sich aber dennoch leicht.