16-Jährige könnte sich in Stuttgart aufhalten: In der Nacht meldete sich Sabrina W. zuletzt bei ihrer Mutter

4 Die Polizei sucht die 16-jährige Sabrina W. aus Böbingen an der Rems. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Montag meldet sich Sabrina W. aus Böbingen an der Rems zuletzt per WhatsApp bei ihrer Mutter. Seit Freitag wird sie vermisst. Die Polizei veröffentlicht Fotos.











Wer hat Sabrina W. gesehen? Die 16-Jährige aus Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) wird seit vergangenem Freitag vermisst – nach Angaben der Polizei könnte sich die Jugendliche möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Sabrina habe sich laut Pressemitteilung in der Nacht zum Montag (22. Januar) ein letztes Mal per WhatsApp bei ihrer Mutter gemeldet – anschließend sei kein Kontakt mehr möglich gewesen, heißt es weiter. Es könne sein, dass sich die Jugendliche in Stuttgart, Schorndorf oder im Bereich Schwäbisch Gmünd aufhalte.