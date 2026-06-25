16. Citylauf Leonberg: Citylauf findet statt – Maßnahmen gegen Extremtemperaturen

Trotz der Hitze wird der Leonberger Citylauf am Samstag ausgetragen. Orga-Chef Ralf Soffner erklärt die getroffenen Vorkehrungen und hat einen dringenden Appell an die Läufer.
Der 16. Leonberger Citylauf wird wie geplant am Samstag stattfinden, der Hauptlauf wie geplant um 20.20 Uhr beginnen. Temperaturprognosen von bis zu 38 Grad Celsius hatten im Vorfeld für viele Fragezeichen gesorgt. Zuletzt haben die Verantwortlichen noch um Geduld gebeten und via Facebook verlauten lassen, man könne „noch keine konkreten Zusagen oder finalen Aussagen treffen“.