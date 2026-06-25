16. Citylauf Leonberg: Citylauf findet statt – Maßnahmen gegen Extremtemperaturen

Trotz der Hitze wird der Leonberger Citylauf am Samstag ausgetragen. Orga-Chef Ralf Soffner erklärt die getroffenen Vorkehrungen und hat einen dringenden Appell an die Läufer.

Der 16. Leonberger Citylauf wird wie geplant am Samstag stattfinden, der Hauptlauf wie geplant um 20.20 Uhr beginnen. Temperaturprognosen von bis zu 38 Grad Celsius hatten im Vorfeld für viele Fragezeichen gesorgt. Zuletzt haben die Verantwortlichen noch um Geduld gebeten und via Facebook verlauten lassen, man könne „noch keine konkreten Zusagen oder finalen Aussagen treffen“.

Doch nun herrscht Gewissheit, der Lauf findet statt, wenngleich der meteorologische Ausnahmezustand zum Handeln zwingt. Orga-Chef Ralf Soffner sagt: „Wir mussten viele Telefonate führen.“ Gut, dass er auf ein großes Helferteam zurückgreifen kann, sodass die geplanten Maßnahmen gegen Hitze wie gedacht umgesetzt werden.

Kinderlauf fällt aus – wird aber nachgeholt

Der größte Einschnitt: Der Kinderlauf wird abgesagt. Jedoch, stellt Soffner klar, falle das Event für die Kleinsten nicht gänzlich aus. Am 20. September um 11 Uhr sollen die Kinder im SV-Stadion ihre Runden laufen und ihre Medaillen einsammeln. Wie passend: Der Nachholtermin fällt ausgerechnet auf den Weltkindertag.

Riesiger Andrang beim Rekordlauf 2024 Foto: Andreas Gorr

Eine Veränderung gibt es am Samstag beim Schülerlauf. Die Strecke wird auf 700 Meter halbiert, auf halber Strecke baut die Freiwillige Feuerwehr Leonberg zudem eine Wasserdusche auf. Diese soll auch den Teilnehmern des Hauptlaufes zur Verfügung stehen, zudem würden Anwohner mit Gartenschläuchen parat stehen, verrät Soffner. An Abkühlung soll es nicht mangeln, auch schattige Plätze werden durch Pavillons und Schirme geboten, insbesondere in den Wartebereichen der Läufer. Die Getränkevorräte wurden aufgestockt, Trinkstände sollen an jedem Kilometer der Strecke stehen. Die Strecke darf von den Teilnehmern auch von zehn auf fünf Kilometer verkürzt werden, bei Abholung der Startnummer kann der Wunsch angemeldet werden.

Trotz extremer Hitze: Citylauf Leonberg mit Rekordandrang

Die hohen Temperaturen tun dem Andrang keinen Abbruch. Trotz der Umstände verzeichnete der Citylauf am vergangenen Montag zum Meldeschluss die meisten Anmeldungen. Diese stiegen im Vergleich zum Rekordjahr 2024 von 1069 auf 1246 Anmeldungen für den Hauptlauf. Es winke ein Teilnehmerrekord, doch Soffner vermutet, dass es dafür am Ende doch zu warm wird. Die Anfragen, die den Verantwortlichen erreichen, sind teils widersprüchlich. Einige baten ihn eindringlich, den Lauf zu ermöglichen, andere forderten die Absage. Soffner sagt: „Man kann es nicht allen recht machen.“ Eine Verlegung hätte einen größeren organisatorischen Aufwand bedeutet als die getroffenen Maßnahmen.

Soffner warnt: Läufer sollen sich nicht überanstrengen

Grundsätzlich appelliert Soffner an die Teilnehmer, die eigene Leistungsfähigkeit und die der Kinder bei den Schülerläufen richtig einzuschätzen. Wer sich nicht fit fühle, solle verzichten. Allen Teilnehmern wird geraten, das Lauftempo anzupassen und bei Bedarf zu pausieren oder abzubrechen. „Die Gesundheit geht vor“, mahnt der Orga-Chef, der in diesem Jahr keine neuen Streckenrekorde sehen möchte. „Um das zu versuchen, ist es das falsche Wetter“, sagt Ralf Soffner, der sich trotz aller Umstände freut, den 16. Citylauf Leonberg anbieten zu können.