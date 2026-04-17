Neue Art der Langhalssaurier im Süden Chiles entdeckt

Ein Schafhirte entdeckt in Patagonien einen Dino-Riesen. Warum der Bicharracosaurus dionidei für die Forschung auf der Südhalbkugel so besonders ist.
in Schafhirte hat die Überreste eines rund 155 Millionen Jahre alten riesigen Tieres auf seiner Farm in Patagonien gefunden. An die 20 Meter lang ist der bis dahin unbekannte Langhalssaurier nach den Schätzungen eines deutsch-argentinischen Forschergsteams, das die Knochen des Bicharracosaurus dionidei aus der oberen Jurazeit geborgen und untersucht hat.