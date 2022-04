150.000 Euro Schaden in Steinheim

1 Rauchschwaden am 15. April über dem Parkplatz für Wohnwagen in Steinheim. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Nach dem verheerenden Brand auf einem Abstellplatz in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind die Ermittlungen der Polizei angelaufen. Sie bittet weiter um Hinweise.















Link kopiert

Videoaufnahmen haben die Ermittler nach dem verheerenden Brand auf einem Abstellplatz für Wohnwagen in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auf eine neue Spur gebracht. Die Polizei sucht nun nach zwei Radfahrern, die sich etwa 45 Minuten bevor der Brand gemeldet wurde in der Nähe aufgehalten hatten. Die Feuerwehr war am Freitag vor einer Woche gegen 23.15 Uhr wegen des Feuers alarmiert worden.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mehrere Wohnwagen auf Parkplatz ausgebrannt

Als die Retter in der Boschstraße ankamen, standen vier Wohnwagen bereits in Vollbrand. Ein Motorboot, das auf einem Trailer geparkt war, hatte ebenfalls Feuer gefangen. Durch die enorme Hitze wurden neun weitere Wohnwagen, ein Auto und ein Wohnmobil beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150 000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Steinheim unter der Telefonnummer 07 144 / 82 30 60 entgegen.