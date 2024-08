150 Jahre Feuerwehr Hemmingen: Die Chirurgen mit großem Werkzeug feiern

9 Sind da, wenn es brenzlig ist: der Hemminger Feuerwehrkommandant Marco Spera (rechts) und sein Kollege, der Zugführer Steffen Silber. Foto: /Christoph Schmidt

150 Jahre alt ist die Freiwillige Feuerwehr Hemmingen – und gehört damit zu den älteren Wehren im Landkreis Ludwigsburg. Ihr Jubiläum feiern die Floriansjünger das ganze Wochenende. Das Fest findet an dem Ort statt, auf den die Feuerwehrleute besonders stolz sind.











Als es Anfang der 1870er Jahre in Hemmingen brennt, beschließt Konrad Freiherr von Varnbüler, dass der Ort eine Feuerwehr braucht. Daraufhin tun sich die ehemaligen Mitglieder der Feuerrotten und Feuerreiter, 23 Männer, zu einem Feuerlöschverein zusammen. Mit von Varnbüler als Chef. Das ist anno 1874 – genau 150 Jahre her. Damit gehört die Hemminger Feuerwehr kreisweit zu den älteren Wehren. Das Jubiläum feiert sie am Wochenende ausgiebig.