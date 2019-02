9 Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz. Foto: SDMG

Ein Bewohner hört Fensterscheiben klirren und bemerkt Feuer. Kurz darauf stehen zwei Wohnhäuser in Flammen. Rund 150 Feuerwehrleute rücken an, um den Brand zu löschen. Doch beide Häuser brennen aus - der Schaden ist immens.

Waiblingen - Ein Großbrand hat in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis einen Gebäudekomplex mit zwei Wohnhäusern zerstört und einen Schaden von rund 700.000 Euro angerichtet. Eine fünfköpfige Familie, die beide Häuser bewohnt, habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Polizei in Aalen am Mittwoch. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Einer der Bewohner hatte demnach klirrende Fensterscheiben gehört, die wegen des Feuers zerbarsten, und verständigte den Notruf.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand ein Wohnhaus bereits voll in Brand. An dem zweiten Haus schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Beide Gebäude waren laut Polizei durch einen Gang verbunden. Rund 150 Feuerwehrleute waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz um die Flammen zu löschen. Sie konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf ein Nachbarhaus übergriff, die beiden Wohnhäuser brannten jedoch weitgehend aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten zwei Straßen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war vor Ort, um gefrorenes Löschwasser von der Straße zu entfernen. Warum das Feuer am späten Dienstagabend ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Am Mittwoch sollten Ermittler der Spurensicherung den Brandort untersuchen.