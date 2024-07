So groß wurde Tyrannosaurus-rex

Er war das größte Raubtier, das jemals die Kontinente bevölkerte. Ein König unter den Sauriern – der Tyrannosaurus rex. Dieser gewaltige Fleischfresser aus der Gruppe der Coelurosauria (wie der lateinische Name lautet, auf deutsch: Hohlschwanz-Echsen) stand als Räuber an der Spitze der Nahrungskette und jagte andere große Saurier wie Hadrosaurier und Ceratopsaurier.

Wie bei vielen anderen großen fleischfressenden Dinosauriern herrscht Uneinigkeit darüber, ob Tyrannosaurus ein aktiver Jäger oder ein Aasfresser war. Foto: Imago/Panthermedia

Herr der Kreidezeit

Nichts und niemand schien dem T. rex widerstehen zu können. während der Kreidezeit, die von 145 bis 66 Millionen Jahre dauerte, der Herr der Landmassen. Es war die Hochzeit der Dinosaurier, die während der Kreide immer riesenhaftere Dimensionen annahmen.

Lesen Sie auch

Nun haben Paläontologen rekonstruiert, wie groß der größte Tyrannosaurus rex gewesen sein könnte, der jemals gelebt hat. Mit einem geschätzten Gewicht von 15 Tonnen und einer Länge von 15 Metern wäre dieser Giganto-Prädator demnach 70 Prozent schwerer und 25 Prozent länger gewesen als die größten fossilen T. rex-Exemplare, die bisher gefunden wurden.

Vergleich des größten bisher entdeckten T.-rex-Fossil (vorne) mit der wahrscheinlichen Maximalgröße dieser Art. Foto: © Mark Witton

Rekonstruktion des größten T. rex

Einer der am besten erforschten und in den größten Mengen erhaltenen Dinosaurier ist der Tyrannosaurus rex. Bislang sind 84 einigermaßen vollständige, versteinerte Exemplare gefunden worden.

Jordan Mallon vom Canadian Museum of Nature und David Hone von der Queen Mary University of London haben diese Funde neue analysiert, um daraus den größten T. rex zu rekonstruieren. Ihre Studie ist im Fachmagazin „Ecology and Evolution“ erschienen.

Das Resultat: „Ungeachtet der biomechanischen und ökologischen Beschränkungen schätzen wir, dass der absolut größte T. rex 70 Prozent schwerer gewesen sein könnte als das derzeit größte bekannte Exemplar“, schreiben Mallon und Hone in ihrer Studie. Der bekannte Rekordhalter ist ein kanadisches Fossil mit Spitznamen „Scotty“, das zu Lebzeiten 8,8 Tonnen auf die Waage brachte.

In einer kanadischen Fossilfundstelle verbarg sich der schwerste Tyrannosaurus rex, der je gefunden wurde. Das Tier namens Scotty wog zu Lebzeiten schätzungsweise um die 8,8 Tonnen. Foto: Imago/Dreamstime

Tatsächliche Entdeckung sehr unwahrscheinlich

Ein solch gigantisches Exemplar tatsächlich irgendwann einmal auszugraben, ist indes sehr unwahrscheinlich. Zum einen ist unklar, ob es wirklich jemals einen derart riesigen T. rex gegeben hat. Gemessen daran, wie selten ein solcher Fund ist, müssten dafür von jetzt an tausend Jahre lang Dinosaurier im selben Tempo ausgraben wie aktuell, wie Mallon und Hone berechnet haben.

Neuere Funde stützen die Ansicht, dass Tyrannosaurus in parasozialen Familienverbänden lebte.[ Foto: Imago/StockTrek Images

Den größten T. rex aller Zeiten wird also wohl niemand jemals ausbuddeln. Die Paläontologen ordnen die größten bereits entdeckten T. rex-Fossilien allerdings in das oberste Prozent der für diese Spezies möglichen Körpermasse ein, was auch schon sehr beeindruckend ist.