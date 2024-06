Am 15. Todestag von Michael Jackson erinnern Mitglieder seiner Familie an den Sänger. Auf Instagram postete auch sein Sohn emotionale Worte.

15 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson (1958-2009) erinnern Mitglieder seiner Familie an den Musikstar. Jacksons Sohn Prince (27) postete eine Instagram-Story, in der er zu einem Foto seines Vaters in einer Menschenmenge schrieb: "Vermisse dich. Die Welt fühlte sich besser an, als du noch da warst."

Auch die Schwester des 2009 verstorbenen Sängers, La Toya Jackson (68), postete eine Diashow mit zahlreichen Fotos von Michael Jackson, unterlegt mit seinem Song "Gone Too Soon". "Du hast die Welt mit deinem überschwänglichen Talent in vielerlei Hinsicht verändert!!! Wir lieben dich! Wir werden dich immer vermissen!", schrieb sie dazu in ihrer Bildunterschrift.

Michael Jacksons Bruder Tito Jackson (70) erinnerte ebenfalls an den Todestag seines Bruders und postete ein Schwarz-Weiß-Foto des Sängers mit mehreren Hashtags, darunter "15 Jahre ohne Michael Jackson", "zu früh gegangen", "immer in unseren Herzen" und "vermisse dich sehr". Sein Bruder Jackie Jackson (73) schrieb auf Instagram: "Kaum zu glauben, dass es schon 15 Jahre ohne dich ist. Wir vermissen dich jeden Tag."

Biopic kommt nächstes Jahr

Im kommenden Jahr soll das mit Spannung erwartete Biopic "Michael" von Regisseur Antoine Fuqua (59) in die Kinos kommen. Der Sänger wird von seinem Neffen Jaafar (27), dem Sohn des Jackson-5-Mitglieds Jermaine Jackson (69), gespielt. Der Film will ein "eingehendes Porträt des komplizierten Mannes" zeichnen, "der zum King of Pop wurde. Er wird Jacksons ikonischste Auftritte erneut zum Leben erwecken und einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das Privatleben des Entertainers" geben, kündigte die Produktionsfirma Lionsgate an.

Für das Drehbuch zeichnet "Aviator"- und "Gladiator"-Autor John Logan (62) verantwortlich. Der für "Rustin" für einen Oscar nominierte Schauspieler Colman Domingo (54) verkörpert Jacksons Vater Joe Jackson (1928-2018). Miles Teller (37) und Nia Long (53) spielen weitere Rollen.