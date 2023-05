1 Protestaktion von Mitgliedern der Letzten Generation. (Archivbild) Foto: dpa/Christian Johner

Bei einer bundesweiten Razzia haben Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwoch 15 Objekte in sieben Bundesländern der Letzten Generation durchsucht. Die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das bayerische Landeskriminalamts geht gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft München gegen die Letzte Generation vor. Ermittlerinnen und Ermittler haben am Mittwoch bei einer bundesweiten Razzia insgesamt 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht, wie die Behörden mitteilten. Vier Durchsuchungen davon fanden in Berlin statt, jeweils drei in Bayern und in Hessen. Zudem wurden Konten beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert.