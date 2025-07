Bekannt aus Stern TV: Böblinger-Mallorca-Auswanderer Jens ist tot

1 Jens, Mallorca-Auswanderer aus Böblingen, ist tot. Foto: N. Reckel

Jens Hendel lebte 15 Jahre als Obdachloser in Palma de Mallorca. Nun ist der 44-Jährige, der aus Böblingen stammt, überraschend gestorben.











15 Jahre lebte Jens Hendel auf den Straßen von Palma de Mallorca. 15 Jahre, in denen der Böblinger zwischen Freiheit und Entbehrung, zwischen Sucht und Lebensfreude, zwischen materieller Knappheit und der Publicity durch in- und ausländische Medien hin- und herschwankte. Am vergangenen Dienstag, 24. Juni, ist Jens Hendel mit 44 Jahren gestorben. Das bestätigt der Podcastproduzent Nicolas Reckel, der ab 2022 den Podcast „Gestrandet – Last Exit Mallorca“ unterhielt und mit Jens befreundet war.