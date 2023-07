7 Ein Fund, der nahegeht: Regina Nickel mit dem Kriegstagebuch. Foto: factum/Simon Granville

In ihrem Flohmarktfundus macht Regina Nickel eine überraschende Entdeckung: Sie findet ein altes Tagebuch. Ein damals 15-jähriger Ludwigsburger schrieb es in den letzten Kriegsmonaten. Die Finderin liest das Buch erschüttert. Wird es gelingen, den Schreiber von damals noch ausfindig zu machen?









Ludwigsburg - Regina Nickel liest mit angehaltenem Atem. „Wollte Brot holen, bei Kienzle: Backe für Russen. Müller: Brot beschlagnahmt. . . bei Luckscheiter standen riesige Mengen davor.“ Luckscheiter!, denkt Regina Nickel. Da kaufen die Leute heute noch ihr Brot! Dabei ist es 75 Jahre her, dass das jemand in sein Tagebuch geschrieben hat. Der Eintrag stammt vom 7. Mai 1945. Einen Tag später heißt es: „Deutschland hat bedingungslos kapituliert! Schweizer Sender bringen den ganzen Tag: Nun danket alle Gott. . . Es besteht die Gefahr, dass das Haus besetzt wird. Wenn die Schule wieder anfängt und Mutti will herkommen???? Besprach mich mit Frau Hummel und Herrn Faber. Und schafften mit vereinten Kräften einen Teil der Lebensmittel über den Zaun zu Müllers. Ich nur 22 Weckgläser.“