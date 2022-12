1 Sind die Jugendlichen auch für den Diebstahl dieses Rollers verantwortlich? Er wurde am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr aus einem Wasserbecken geborgen. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Eine Gruppe Jugendlicher ist in der Nacht auf Montag am Rückhaltebecken „Ententeich“ vor der Polizei geflohen. Kurz zuvor wurde bereits ein gestohlener Roller aus dem Becken geborgen.















Ein 15-Jähriger ist in der Nacht zum Montag festgenommen worden: Er war als Mitfahrer auf einem gestohlenen Roller vor der Polizei geflüchtet. Letztere war gegen 1.20 Uhr am Rückhaltebecken „Ententeich“ unterwegs, um dort mehrere Jugendliche zu kontrollieren. Als diese jedoch die Polizisten entdeckten, flüchteten sie auf Motorrollern in unterschiedliche Richtungen.

Der Fahrer stürzt in einer Rechtskurve

Zweien gelang die Flucht über die Straße „Im Bornrain“ in Richtung Asperger Straße. Ein weiterer Roller, der mit zwei Personen besetzt war, fuhr derweil über einen Feldweg in Richtung Abenteuerspielplatz davon. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch dieses umstürzte. Während dem Fahrer selbst die Flucht zu Fuß gelang, wurde sein 15 Jahre alter Mitfahrer festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller, mit dem die Jugendlichen unterwegs waren, am 23. Dezember in Ludwigsburg gestohlen worden war. Der 15-Jährige wurde später in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Gibt es einen Zusammenhang?

Bereits am Sonntag, 25. Dezember, hatte die Feuerwehr von Möglingen aus besagtem Rückhaltebecken einen Roller geborgen, der in der Nacht zuvor ganz in der Nähe – in der Hohenzollernstraße nämlich – entwendet worden war. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.