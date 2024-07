15-Jähriger getötet: Attacke auf Schüler - Urteil im Mordprozess erwartet

2 Der tödliche Angriff auf einen Schüler in Offenburg löste November Trauer und Entsetzen aus. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen einen 16-Jährigen wird seit Monaten vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Der Jugendliche soll einen Mitschüler erschossen haben. Nun will das Gericht entscheiden.











Offenburg - An einer Schule im badischen Offenburg herrschen an einem Novembertag Angst und Entsetzen. Ein 15-jähriger Schüler wird bei einem Schusswaffenangriff verletzt und stirbt später. Gut acht Monate nach der tödlichen Attacke will das örtliche Landgericht heute das Urteil gegen den mutmaßlichen Schützen bekanntgeben. Dem mittlerweile 16-Jährigen wird der Prozess wegen Mordes und versuchten Mordes unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht.