15-Jährige war seit einem Jahr vermisst: Nach Leichenfund in seinem Tesla: D4vd sagt komplette US-Tour ab

Der US-Sänger D4vd hat seine gesamte Amerika-Tournee gestrichen. Grund sind die laufenden Ermittlungen nach dem Fund einer Teenager-Leiche in seinem Tesla.

Erste Konsequenzen für den Tik-Tok-Star D4vd: Der 20-jährige Musiker hat am Donnerstag seine komplette US-Tournee abgesagt. Das berichtet das Promiportal "TMZ". Die beiden noch ausstehenden Konzerte in San Francisco und Los Angeles wurden ersatzlos gestrichen. Auch die Ankündigung eines Auftritts im Grammy Museum am 24. September wurde demnach von der Website entfernt. Das Event sollte eigentlich sein Album "Withered" feiern und Einblicke in seinen "kreativen Prozess und seine aufsteigende Karriere" geben.

Der Grund für die drastischen Maßnahmen liegt in den laufenden Ermittlungen der Polizei Los Angeles. Bereits sein Seattle-Konzert am Mittwoch war abgesagt worden - genau an dem Tag, als die Gerichtsmedizin eine gefundene Leiche als die der 15-jährigen Celeste Rivas identifizierte. Das Mädchen war seit über einem Jahr vermisst worden.

Verweste Leiche im Tesla entdeckt

Der makabre Fund ereignete sich am 8. September auf dem Gelände eines Abschleppdienstes. Jemand hatte üblen Gestank aus einem Tesla wahrgenommen - im Kofferraum lag die verweste Leiche der Jugendlichen. Das Fahrzeug war zuvor verlassen auf einer Straße gefunden und von den Behörden beschlagnahmt worden.

Das Schockierende: Der Tesla ist auf D4vd registriert, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt. Aufgrund des Zustands des Leichnams gehen die Ermittler davon aus, dass Celeste bereits vor längerer Zeit starb. Die Todesursache ist noch ungeklärt.

Mysteriöse Verbindung zum Teenager

Celestes Mutter bestätigte gegenüber "TMZ", dass ihre Tochter mit jemandem namens David zusammen war. Zudem existiert Videomaterial, das D4vd und die Verstorbene gemeinsam zeigt. Die Polizei durchsuchte bereits das Haus in Los Angeles, in dem der Musiker vor Tourbeginn gelebt haben soll, und sammelte Blutspuren sowie Haarproben.

Sein Plattenlabel stoppte unterdessen alle Promotion-Aktivitäten "aus Respekt vor den Ermittlungen" - auch die für Freitag geplante Veröffentlichung einer Deluxe-Version seines Albums wurde auf Eis gelegt. Der 2022 mit "Romantic Homicide" durchgestartete Künstler, dessen Song über 1,5 Milliarden Spotify-Streams erreichte, kooperiert nach eigenen Angaben "voll und ganz mit den Behörden".