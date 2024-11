15-jährige Bewährungsstrafe: Prozess wegen Bandenkriminalität: Rapper Young Thug auf freiem Fuß

1 Young Thug, hier während eines Auftritts im Jahr 2016, ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Foto: imago images/Gonzales Photo/Samy Khabthani

Grammy-Gewinner Young Thug ist wieder auf freiem Fuß. Der Musiker hat sich vor Gericht in Atlanta schuldig bekannt und wurde zu einer langen Bewährungsstrafe verurteilt.











Link kopiert



Der US-Rapper Young Thug (33), unter anderem bekannt für seinen Hit "Havana" mit Camila Cabello (27), ist wieder auf freiem Fuß. Er war im Mai 2022 wegen mutmaßlicher Bandenkriminalität sowie Verstößen gegen Waffen- und Drogengesetze festgenommen worden und saß seitdem in Untersuchungshaft. Am Donnerstag plädierte der Grammy-Gewinner, der mit bürgerlichem Namen Jeffery Lamar Williams heißt, vor Gericht in mehreren Anklagepunkten auf schuldig und wurde zu einer Bewährungsstrafe von 15 Jahren verurteilt, wie unter anderem NBC News berichtet.