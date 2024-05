1 Die Stadt sucht dringend Mitarbeitende und wirbt dafür nicht nur auf ihrer Homepage. Foto: Stadt Stuttgart

Der Gemeinderat erhöht die Ausgaben zur Werbung von Mitarbeitenden. Die Verwaltung steht vor einem Kulturwandel, denn sie will erstmals Desk-Sharing einführen.











Die Landeshauptstadt will in den nächsten zwei Jahren rund 1500 neue Stellen schaffen, muss Abgänge ersetzen und sucht in fast allen Bereichen dringend Personal. Mund-zu-Mund-Propaganda, ein kostenloses Deutschlandticket und eine Stuttgart-Zulage in Höhe von brutto 150 Euro pro Monat von Juli 2024 an werden es allein wohl nicht richten. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates hat deshalb zusätzlich die Ausschreibung von Agenturleistungen für die Schaltung von mehr Stellenanzeigen beschlossen. Bis Ende 2025 wird die Stadt rund 14 300 Planstellen besetzt haben.