149.000 Euro für Gutachten: Stuttgart benötigt 88 Sirenen – aber bekommt keine

Der Bevölkerungsschutz erfährt angesichts heftiger Krisen neue Bedeutung. Stuttgart hat ein Warnkonzept erarbeiten lassen, kann sich jedoch die Umsetzung nicht leisten.

Der Kalte Krieg? War da mal was? Gerade Jüngere dürften mit diesem Begriff wenig anfangen können oder ihn nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Dass man in Deutschland mit einer zwar abstrakten, aber permanent vorhandenen Bedrohungslage leben musste, mutete lange wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten an. Bis Russland die Ukraine überfiel. Seitdem hat sich vieles geändert.

Auch Hochwasserkatastrophen, Flüchtlingsströme und die allgemein sich verschiebenden Verhältnisse auf der Welt haben dazu geführt, dass der Bevölkerungsschutz inzwischen wieder massiv ins Blickfeld gerückt ist. Es wird über Bunker nachgedacht, Warnsysteme werden erprobt. Und schnell ist klar geworden: Sirenen auf den Dächern, deren Probegeheul einige noch von früher kennen, müssen in Zukunft wieder zum Standard gehören, um die Menschen im Ernstfall zu erreichen.

Früher standen Sirenen auch in Stuttgart auf zahlreichen Gebäuden. Doch das ist Geschichte. Denn nach dem Ende des Kalten Krieges sind diese Warneinrichtungen verschwunden. „Es gab bis zu 380 Sirenen im Stadtgebiet. Diese wurden bis zum Jahr 1995 demontiert“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Branddirektion.

Also beginnt man jetzt bei Null. Um den Bedarf zu ermitteln, hat die Stadt bereits vor zweieinhalb Jahren ein Ingenieurbüro mit einem Gutachten beauftragt. Das liegt inzwischen vor. Und war nicht ganz billig. „Für die gutachterliche Prüfung wurden insgesamt 149.000 Euro bereitgestellt. Eine abschließende Kostenberechnung liegt noch nicht vor“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt für unsere Zeitung.

5,2 Millionen Euro für neue Sirenen nötig

Die Prüfer kommen zu einem klaren Ergebnis. „Zur flächendeckenden Beschallung der Stadt sind insgesamt 88 Sirenenstandorte identifiziert worden“, so die Verwaltung. Das sind weniger, als man noch vor wenigen Jahren angenommen hatte. Damals war man von rund 130 Standorten ausgegangen. Das ist zunächst einmal gut, denn es reduziert die Kosten. Für die Umsetzung wären knapp 5,2 Millionen Euro notwendig.

Bei der Feuerwehr setzt man sich sehr dafür ein, das Warnsystem auch aufzubauen. „Sirenen sind ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Warnmixes, da sie auch bei einem Stromausfall oder dem Ausfall des Mobilfunknetzes funktionieren. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden stellen sie einen zentralen Baustein der Warninfrastruktur dar, wenn die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihr Mobiltelefon nicht unmittelbar bei sich führen“, heißt es in der Stellungnahme. Auch die Möglichkeit mehrsprachiger Durchsagen stelle „eine wertvolle Ergänzung“ dar.

Eine Alarmsirene auf einem Hausdach - diesen Anblick gibt es in Stuttgart seit 1995 nicht mehr. Foto: dpa

Geholfen hat diese Einschätzung freilich nichts. Denn die Sirenen werden nicht kommen. „Entsprechende finanzielle Mittel wurden im Doppelhaushalt 2026/27 nicht eingeplant“, so die Stadt. Und angesichts der Finanzlage der Landeshauptstadt, die sich in den folgenden Haushalten noch weiter verschlechtern dürfte, sind die Aussichten auch darüber hinaus schlecht.

In Stuttgart bleibt es also dabei, dass sich die Menschen im Ernstfall auf Warn-Apps und ihre Handys verlassen müssen. Zusätzlich werden dann auch die Stadtinformationstafeln in der Innenstadt genutzt. Die Feuerwehr kann bei Krisen dagegen nur mit sehr bescheidenen Mitteln aufwarten: Sie verfügt noch über drei Sirenenfahrzeuge. Die haben aber eine sehr überschaubare Reichweite und sind deshalb nur bei lokal begrenzten Gefahrenlagen wie Gefahrgutaustritten nützlich. Große Bedrohungslagen, das zeigen die Entwicklungen, haben eben sehr lange vermeintlich der Vergangenheit angehört.