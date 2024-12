14. Spieltag: Bayern verlieren erstmals - Eklat bei Union-Spiel

In Mainz kassiert der FC Bayern die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison. Der amtierende Meister profitiert. Das Spiel von Bochum bei Union wird vom Werfen eines Gegenstands überschattet.

Berlin - Der FC Bayern hat die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Die Münchner unterlagen mit 1:2 (0:1) beim FSV Mainz 05, der Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen beträgt nur noch vier Punkte. Der Meister gewann mit 2:0 (2:0) beim FC Augsburg. Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg am Sonntag bei RB Leipzig an Leverkusen vorbeiziehen.

Beim 1:1 (1:1) von Schlusslicht VfL Bochum beim 1. FC Union Berlin kam es kurz vor Ende zu einem Eklat und einer längeren Unterbrechung. Bochum-Torwart Patrick Drewes war von einem Gegenstand aus dem Union-Block getroffen worden. Drewes musste gestützt vom Feld gebracht werden. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Martin Petersen unterbrochen, beide Mannschaften verließen den Platz.

Als die Partie fortgesetzt wurde, kehrte Drewes nicht wieder aufs Feld zurück. Da Bochum nicht mehr wechseln durfte, ging Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Beide Teams zeigten nach Wiederbeginn keine Aktionen mehr und passten den Ball bis zum Abpfiff hin und her.

Der Vorletzte Holstein Kiel musste mit einem 1:4 (1:3) bei Borussia Mönchengladbach einen Rückschlag hinnehmen. Am Abend (20.30 Uhr/Sky) spielt der FC St. Pauli gegen Werder Bremen.

Mainz überrascht die Bayern

Die Bayern hatten große Mühe, in die Partie zu finden. In der ersten halben Stunde kamen die Münchner auf nur zwei Torschüsse. Mainz hielt stark dagegen und ging durchaus verdient durch Jae-sung Lee (41. Minute) in Führung. Nach einer Stunde war der Südkoreaner erneut erfolgreich. Es wurde noch schwerer für den Rekordmeister, Leroy Sanés (87.) Treffer kam zu spät.

Leverkusen ging durch Martin Terrier (16.) in Führung, Florian Wirtz (40.) gelang der zweite Bayer-Treffer. In der Folge verwaltete Leverkusen den Vorsprung geschickt. Im Spiel am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg kann Bayer zum Jahresabschluss im Idealfall sogar noch näher an den FC Bayern heranrücken.

Schwere Spiele für die Abstiegskandidaten

Tim Kleindienst brachte Gladbach gegen Kiel bereits nach gut 30 Sekunden per Kopf in Führung. Robin Hack (26.) legte nach, ehe Kiels Armin Gigovic (30.) der Anschlusstreffer gelang. Alassane Plea stellte zunächst den Zwei-Tore-Abstand mit seinem Treffer in der 43. Minute wieder her, ehe er kurz vor Beginn der Schlussphase erneut erfolgreich war (79.).

Schlusslicht Bochum schwächte sich in der Anfangsphase selbst. Koji Miyoshi sah nach einem klaren Foul an Andras Schäfer bereits in der 13. Minute die Rote Karte. Dennoch ging Bochum zunächst in Führung: Ibrahima Sissoko (23.) traf per Kopf. Benedict Hollerbach (33.) brachte Union aber zeitig zurück in die Partie.